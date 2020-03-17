إليك المواصفات الرسمية المسربة لهاتف Fujitsu Arrows 5G

تستعد شركة (فوجيتسو) Fujitsu اليابانية هذا الصيف للكشف عن هاتف رائد جديد يسمى (Fujitsu Arrows 5G)، وذلك بعد مرور وقت طويل منذ إطلاقها لآخر هاتف رائد، بحيث يعمل الهاتف بمعالج (Snapdragon 865)، ويتشابه تصميم الجزء الأمامي للجهاز مع هاتف سامسونج (Galaxy S10)، بينما يتشابه تصميم الجزء الخلفي مع هاتف هواوي (Mate 20).

وسلطت شركة كوالكوم الشهر الماضي الضوء على الهواتف الذاكية القادمة المتضمنة أحدث معالجاتها (Snapdragon 865) من العديد من الشركات المصنعة، من ضمنها (آسوس) Asus و (فيفو) vivo و (فوجيتسو) Fujitsu.

وبفضل صفحة المنتج المسربة للهاتف الذكي على الموقع الرسمي للشركة المصنعة أصبح لدينا صورة واضحة لما يمكن توقعه، إذ يتضمن الجهاز شاشة (AMOLED) منحنية بقياس 6.7 إنشات وبدقة (+QHD)، وفتحة على شكل ثقب في الزاوية اليمنى العليا من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابيكسل.

وتحتوي الشاشة أيضًا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحتها، وزجاج الحماية (Gorilla Glass 5)، وكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 16 ميجابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابيكسل، تدعم التقريب البصري بقدرة 3X.

ويعمل الهاتف بمعالج (Snapdragon 865)، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويدعم (Fujitsu Arrows 5G) شبكات الجيل الخامس (5G) عبر اتصال (mmWave) و (Sub-6 5G).

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وتصل سرعة التنزيل إلى 3.4 جيجابت في الثانية، بينما تصل سرعة التحميل إلى 480 ميجابت في الثانية، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4070 ميلي أمبير تدعم معيار الشحن الموحد (USB-PD)، مع نظام التشغيل أندرويد 10.

كما أن الجهاز مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار (IP68)، وتشمل الميزات الأخرى الجديرة بالذكر معيار الاتصال بالشبكة اللاسلكية الأحدث (Wi-Fi 6)، وبلوتوث 5.1، وراديو FM، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ميليمتر.

ومن المقرر وصول (Fujitsu Arrows 5G) إلى السوق اليابانية في ربيع عام 2020، لكن لا توجد معلومات عن الأسعار والتوافر حتى الآن.