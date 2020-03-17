شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل أول رحلة للصاروخ الصينى الجديد "لونج مارش 7-A" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل أول صاروخ حامل صينى جديد متوسط الحجم من طراز "لونج مارش 7-A" فى أول رحلة له، وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم الثلاثاء أنه تم إطلاق الصاروخ الساعة 9:34 مساء أمس بتوقيت بكين من مركز ونتشانج للإطلاق الفضائى على ساحل مقاطعة هاينان جنوبى الصين، ولكن حدث به خلل.

ومن المقرر أن يقوم مهندسو الفضاء الصينيون بالتحقيق فى سبب الفشل.

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على جانب آخر أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن تأجيل إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه مجموعة أقمار ستارلينك، قبل موعد الإطلاق بلحظات قليلة، إذ إنه قبل ثوان من موعد الإطلاق ومع بداية العد التنازلى النهائى تقرر وقف عمل محركات الصاروخ، دون ذكر الأسباب.

وبحسب موقع metro البريطانى فإن الموعد الأول لإطلاق الصاروخ كان يوم السبت 14 مارس، لكن أعلنت شركة سبيس إكس عن تأجيل عملية الإطلاق إلى اليوم التالي دون ذكر الأسباب أيضا، وقالت الشركة على موقعها في "تويتر": "لن يتم الإطلاق اليوم، فقد ألغاه النظام التلقائي لإيقاف الإطلاق بسبب البيانات غير الطبيعية أثناء فحص قوة المحرك"، ولم تحدد الشركة الموعد الجديد لإطلاق فالكون-9.

وقد أصبحت SpaceX بارعة جدًا فى إطلاق الصواريخ المعاد استخدامها لدرجة أنه من النادر ألا تسير عمليات الإطلاق كما هو مخطط لها، وقد قامت مركبة فالكون 9 المستخدمة بالفعل برحلات أربع من قبل، ولو كان هذا الإطلاق قد اكتمل، كان هذا الصاروخ سيصبح أول طائرة فالكون 9 تطير خمس مرات.