تكنولوجيا: لينوفو تدعم هاتف الألعاب القادم Legion بقدرة شحن 55W وإكسسوار gamepad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة لينوفو إعلان تشويقي جديد لهاتف الألعاب المرتقب Legion، حيث كشف عن صورة حقيبة تضمن الهاتف مع بعض الملحقات التي تقدم من لينوفو.

تستعد شركة لينوفو لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف المخصصة للألعاب قريباً، ولقد ظهرت مجموعة من الإعلانات التشويقي على Weibo، قدمت من خلالها الشركة لمحات من تصميم ومميزات الهاتف.

يأتي هاتف الألعاب القادم من لينوفو بعلامة Legion التجارية التي عرفت في السابق لأجهزة الحاسب والإكسسوارات، ولقد كشف الإعلان التشويقي الجديد من شركة لينوفو عن مجموعة تأتي في حقيبة وتضم وحدة الهاتف، مع اثنان من وحدات التحكم في الألعاب في جانبي الحقيبة.

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وتتميز وحدات التحكم بمجموعة من الأزرار مع عصا analog، أيضاً تكشف الصورة عن حافظة في منتصف الحقيبة والتي قد تعود لسماعة رأس.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات أو الإعلانات التشويقية عن الكثير من مواصفات هاتف Legion لينوفو المخصص للألعاب، حيث يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 865، كما يأتي بنظام تبريد محسن، والذي دعم الهاتف في تسجيل 600000 نقطة في إختبارات AnTuTu.

أيضاً كشفت الإعلانات التشويقية عن دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 55W، كما يدعم هاتف Legion الإتصال بشبكات 5G.

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