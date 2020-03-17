آبل ستقوم بتسريع عملية الموافقة على التطبيقات ذات الصلة بفيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - يتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الكثير من المشاكل في جميع أنحاء العالم، وعلى هذا النحو، يبحث الكثيرون باستمرار عن معلومات عنه. لسوء الحظ، أدى الارتفاع الكبير في الطلب على المعلومات إلى قيام العديد من المطورين عديمي الضمير بإنشاء تطبيقات إحتيالية وملغمة في محاولة للاستفادة من الوضع.

لحسن الحظ، كانت الشركات سريعة في إزالة هذه التطبيقات من متاجرها في محاولة للحد من المعلومات الخاطئة، ويبدو أن شركة آبل تعمل بالفعل على مواجهة مثل هذه التطبيقات السيئة من خلال تسريع عملية مراجعة التطبيقات الموثوقة لفيروس كورونا.

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وفقًا لشركة آبل، فهي صرحت بالقول : ” للمساعدة في تحقيق هذه التوقعات، نقوم بتقييم التطبيقات بشكل نقدي للتأكد من أن مصادر البيانات ذات سمعة طيبة وأن المطورين الذين يقدمون هذه التطبيقات هم من كيانات معترف بها مثل المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تركز على الصحة والشركات ذات المصداقية العميقة في القضايا الصحية، والمؤسسات الطبية أو التعليمية “.

وتضيف الشركة : ” يجب على المطورين من أحد هذه الكيانات المعترف بها فقط تقديم تطبيق يتعلق بـ COVID-19. لن يتم السماح بتطبيقات الترفيه أو الألعاب التي تستخدم كورونا كموضوع لها “. تُخبر آبل هؤلاء المطورين أيضًا بتحديد ” حدث حساس للوقت ” في نموذج الطلب المُعجل، وإلا فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تتم مراجعة تطبيقاتهم والموافقة عليها.

تعمل شركات أخرى أيضًا على مكافحة المعلومات الخاطئة حول تفشي المرض، مثل مايكروسوفت التي قامت مؤخرًا بإطلاق خريطة تفاعلية تعرض معلومات فورية حول تفشي فيروس كورونا حول العالم.