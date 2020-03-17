مايكروسوفت تُطلق خريطة تفاعلية لتتبع إنتشار فيروس كورونا المستجد

فاطمة أيت طالب - دبي - في أحد تقاريرنا السابقة، أشرنا بالفعل إلى موقع على شبكة الإنترنت لجامعة Johns Hopkins University لتتبع إنتشار فيروس كورونا حول العالم. لا يزال هذا الموقع واحد من البوابات الرئيسية على شبكة الإنترنت لتتبع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ومع ذلك، قررت شركة مايكروسوفت بدورها اليوم إطلاق خريطتها التفاعلية الخاصة بها بإستخدام نفس مصادر البيانات تقريبًا التي يستخدمها موقع Johns Hopkins University. وعلى الرغم من أنه مجرد موقع ويب آخر لتتبع إنتشار فيروس كورونا، فمن الأفضل إستخدام الخريطة التفاعلية المطورة من قبل شركة مايكروسوفت بدلاً من الوقوع فريسة للقراصنة الذين يقومون بإنشاء خرائط مزيفة للإيقاع بالمستخدمين.

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يتم تحديث هذه الخريطة التفاعلية بإنتظام، ولمجرد أنها مُصممة من قبل شركة مايكروسوفت، فمن المحتمل أن يهتم المزيد من الأشخاص بتجربتها وإستخدامها بدلاً من إستخدام المواقع البديلة. وإعتبارًا من الآن، يمكنك إستخدام هذه الخريطة التفاعلية للإطلاع على مدى إنتشار فيروس كورونا في جميع بلدان العالم، فبإمكانك تحديد البلد الذي تريد معرفة المستجدات عنه، وسوف تحصل بعد ذلك على مزيد من التفاصيل حول عدد الحالات المؤكدة والحالات النشطة والحالات التي تماثلت للشفاء والحالات التي توفيت للآسف. بالنسبة لبعض البلدان، يمكنك أيضًا الحصول على إحصائيات للمدن والولايات.

بالإضافة إلى الخريطة، تنبثق شبكة أخبار Bing أيضًا أثناء تحديد منطقة معينة. لذلك، يمكنك أيضًا إلقاء نظرة سريعة على الأخبار الأخيرة أثناء التحقق من الخريطة للحصول على تفاصيل حول تأثير الفيروس على العالم.