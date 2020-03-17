مصر .. تفاصيل طقس اليوم والأحوال الجوية لمدة 72 ساعة قادمة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون مضطربة جدا مع ارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، كما الحال بالنسبة لحالة البحر الأحمر.

كما تشهد الأحوال الجوية في مصر خلال الـ 72 ساعة القادمة، استقرارا في الأحوال الجوية بعد موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين، حيث تنعدم الظواهر الجوية المضطربة ويكون الطقس معتدلا في معظم أنحاء البلاد.