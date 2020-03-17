شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملياردير الصينى جاك ما ينضم أخيرا إلى موقع تويتر.. شوف أول تغريداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم جاك ما، مؤسس على بابا، أمس الإثنين إلى تويتر، وكتب تغريدة له بأن الشحنة الأولى من مليون قناع و500000 مجموعة اختبار فيروسات كورونا فى طريقها إلى الولايات المتحدة، وقال "ما" خلال تغريدته: "إن أول شحنة من الأقنعة ومجموعات اختبار كورونا تنطلق من شنغهاى إلى الولايات المتحدة، كل التوفيق لأصدقائنا فى أمريكا".

وفى غضون وقت قصير حصل "ما" على 88.3 ألف متابع، وقام فيما بعد بإعادة تغريد تغريدة من مؤسسة "هاى"، تقول: "من خلال التبرع بـ 500.000 مجموعة اختبار و1 مليون قناع نتعاون مع الأمريكيين فى هذه الأوقات الصعبة، وبالاعتماد على خبرة بلدى فإن الاختبار السريع والدقيق والمعدات الواقية الشخصية المناسبة للمهن الطبية هى الأكثر فعالية فى منع انتشار الفيروس، ونأمل أن يساعد تبرعنا الأمريكيين فى مكافحة الوباء!".

وأعلنت مؤسسة جاك ما فى يناير أنها ستتبرع بـ 100 مليون يوان (14.4 مليون دولار أمريكي) لدعم البحث والتطوير فى لقاح جديد لفيروس كورونا، قال ما: "نحن نعلم تمامًا أنه بينما يتسابق العلماء مع عقارب الساعة، فلن تكون المهمة سهلة من أبحاث اللقاحات إلى الإنتاج والاستخدام النهائيين على نطاق واسع".

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وأوضح ما أن المؤسسة ستسعى جاهدة لتقديم المزيد من المساعدة لتطوير وتراكم العلوم الطبية فى مكافحة الفيروسات، كما قالت مجموعة على بابا أنها ستوفر لمؤسسات البحث العامة إمكانية الوصول المجانى إلى جميع قدرات الذكاء الاصطناعى اللازمة لتطوير اللقاحات والأدوية الجديدة لفيروس كورونا الجديد.

جدير بالذكر أن جاك ما، الملياردير الصيني مؤسس شركة علي بابا، قال إنه سيتبرع بنحو 500 ألف من معدات فحص فيروس كورونا ومليون كمامة للولايات المتحدة وحث على التعاون الدولي للتصدى للمرض.

وتبرعت مبادرة "ما"، وهى نتاج تعاون بين مؤسسته الخيرية الخاصة ومؤسسة علي بابا، في الآونة الأخيرة بمواد إغاثة لمناطق في اليابان وكوريا وإيطاليا وإيران وإسبانيا.