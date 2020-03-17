شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تدعو لاعبى الكمبيوتر للتبرع بطاقة أجهزتهم للبحث عن علاج لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت شركة تكنولوجيا أمريكية، مصنعة لشرائح الكمبيوتر، لاعبى أجهزة الكمبيوتر لإقراض بعض الطاقة من أجهزتهم للمساعدة فى البحث عن علاج لفيروس كورونا، فمن خلال برنامج "Fold @ Home" يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم يعمل فى الخلفية مما يتيح له استخدام أى قوة معالجة لا يستخدمونها.

وتحاول الشركة لتشجيع اللاعبين على تنزيل برنامج Fold @ Home واستخدامه، وهناك حاليًا ثمانية مشاريع تستخدم قوة الحوسبة المشتركة لإجراء الحسابات المعقدة اللازمة للبحث عن لقاح COVID-19، ووهذا يوفر أموال مختبرات البحث لأنها لا تحتاج إلى الدفع أو الانتظار لاستخدام وقت معالجة الكمبيوتر الضخم باهظ الثمن.

وقالت الشركة التكنولوجية على تويتر: "لكل اللاعبين دعونا نستخدم وحدات معالجة الرسومات هذه، انضم إلينا وأصدقائنا في OfficialPCMR لدعم برنامج Fold @ Home والتبرع بقوة حوسبة GPU غير المستخدمة لمحاربة COVID-19!".

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كما دعت الشركة غيرها من الشركات المصنعة الأخرى لتشجيع متابعيهم على استخدام تطبيقFold @ Home. ويقول موقع Fold @ Home إنهم شهدوا زيادة كبيرة فى عدد المستخدمين الذين يتخلون عن قوتهم الحاسوبية.

ولم يعجب جميع مستخدمى تويتر باقتراح الشركة بالتخلى عن الطاقة الخاصة بهم، إذ دعاها البعض أن تتخلى شركات التكنولوجيا الكبيرة عن سعة الخادم الخاصة بهم.

وقال مستخدم يدعى UKPenguins: "ألا يمكننا الحصول على GoogleStadia لاستخدام جميع أجهزة البث الخاصة بهم، والتى لا يستخدمها أحد؟، وسأل مستخدم يدعى جيمس نول: "ما مدى أجهزة GPU الخاصة بالشركة المخصصة لمساندة هذه القضية؟". وعلى الجانب الآخر، أثار هذا الاقتراح إعجاب عشرات المستخدمين الآخرىن، الذين نشروا صورا لأجهزتهم استعداد للمشاركة بالمبادرة.