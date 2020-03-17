شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تحديث مايكروسوفت الأخير لويندوز 10 يتسبب فى ظهور شاشة زرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن آخر تحديث من شركة مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 10 يؤدى إلى ظهور شاشة زرقاء، حيث اشتكى العديد من المستخدمين من هذا الأمر، وأبلغ الكثيرون عن وجود العديد من المشاكل التى ظهرت عقب التحديث وأدت إلى تحول الشاشة إلى اللون الأزرق، وذلك بحسب موقع gizchina الصينى.

وقد تسبب التحديث الأخير العديد بالمشاكل لدي بعض المستخدمين، فإضافة إلى مشكلة الشاشة الزرقاء أشار البعض إلى وجود مشاكل في تثبيت التحديث، بينما أشار البعض إلى تراجع أداء الكمبيوتر عقب التحديث، فيما أشار بعض من المستخدمين إلى أن تحديث Windows 10 في الإصدار رقم KB4540673، كان السبب الرئيسي في ظهور الكثير من المشاكل في الأجهزة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى تعطل وانهيار النظام بشكل كامل.

وقد واجهت الشركة بعض المشاكل الوضحة من خلال تحديثها السابق لنظام Windows 10 تشغيل في الإصدار رقم KB4535996، كما أكدت مايكروسوفت على إطلاق تصحيح في منتصف شهر مارس لمعالجة المشاكل، وعلى جانب أخر قدمت مايكروسوفت تحديث KB4532441 لجميع المستخدمين والذي أدي إلى ظهور المشاكل في النظام، ومن ثم أزالت مايكروسوفت التحديث وقدمت اعتذار للمستخدمين.

جدير بالذكر أن مايكروسوفت أطلقت تصحيح جديد لنظام Windows 10 لمعالجة ثغرة SMBV3 الأمنية بشكل سريع، حيث يأتي التصحيح في الإصدار رقم KB4551762.