شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إقبال كبير على منصة الألعاب Steam بسبب فيروس كورونا.. اعرف العلاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إغلاق السلطات في جميع أنحاء العالم المدارس والكليات وتشجيع الموظفين على العمل من المنزل، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات بمكافحة انتشار فيروس كورونا، يبدو أن المزيد من الناس أصبحوا متحمسين للألعاب عبر الإنترنت، وبحسب موقع toi الهندى فقد سجلت منصة ألعاب الفيديو الشهيرة Steam العدد الأقصى من المستخدمين المتزامنين، فوفقًا لتقرير من SteamDB سجلت Steam رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 20.3 مليون مستخدم متزامن في 15 مارس.

وغرد الحساب الرسمي للشركة عبر تويتر: "لقد وصل Steam للتو إلى رقم قياسي جديد متزامن للمستخدم عبر الإنترنت يبلغ 20 مليونًا، مع وجود 6.2 مليون في اللعبة حاليًا، على الأرجح بسبب بقاء العديد من الأشخاص في المنزل بسبب فيروس كورونا".

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وبقدر ما يلعب الناس، ألعاب مثل Counter-Strike: Global Offensive، Dota 2، Playerunknown's Battlegrounds، Grand Theft Auto V، Tom Clancy's Rainbow Six Siege، ARK: Survival Evolved Destiny 2، Team Fortress 2، Monster Hunter: World، كانت Warframe هي الأكثر شعبية بين الألعاب الأخرى.

وفى الوقت نفسه حصلت لعبة Call of Duty Battle Royale التي تم إطلاقها حديثًا على 6 ملايين لاعب في غضون 24 ساعة من إطلاقها على Xbox One وPlayStation 4 والكمبيوتر الشخصي، أما Warzone هو وضع معركة جديد من Modern Warfare.

يذكر أن معرض الترفيه الإلكتروني السنوي (E3) تم إلغاءه هذا العام كإجراء وقائي لفيروس كورونا، حيث يعرض E3 عناوين ألعاب الفيديو الجديدة والأجهزة التي تجذب الناس من جميع أنحاء العالم، وقال القائمين عليه "بعد مخاوف متزايدة وساحقة بشأن فيروس COVID-19، شعرنا أن هذه هي أفضل طريقة للمضي قدما خلال مثل هذا الوضع العالمي غير المسبوق، نحن نعلم أنه القرار الصحيح بناء على المعلومات التي لدينا اليوم".