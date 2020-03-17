شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك بحث "مايكروسوفت بينج" يطلق أداة جديدة لتتبع انتشار فيروس كورونا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما لا تزال شركة جوجل تعمل على موقع لفحص وتتبع انتشار فيروس كورونا، أطلق فريق Microsoft Bing بالفعل بوابة ويب لتتبع الإصابات بفيروس COVID-19 حول العالم، حيث يوفر الموقع، الذي يمكن الوصول إليه عبر محرك بحث بينج التابع لمايكروسوفت، إحصائيات إصابة محدثة لكل بلد.

وبحسب موقع TOI الهندى فتسرد أداة تعقب COVID-19 حاليًا 168،835 كإجمالي الحالات المؤكدة، و84،558 حالة نشطة، و77،761 حالة تم تعافيها و6516 حالة وفاة، وهناك ما لا يقل عن 3244 حالة مؤكدة من فيروسات تاجية جديدة في الولايات المتحدة وما لا يقل عن 61 حالة وفاة.

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ونقل عن المدير العام لشركة Bing Growth والتوزيع في شركة مايكروسوفت، مايكل شيخت، قوله فى تقرير ZDNet يوم الأحد: "عمل الكثير من أفراد محرك البحث Bing (من المنزل) الأسبوع الماضي على إنشاء مورد إخباري موثوق وموثوق لمعلومات COVID19"، وتسمح الخريطة التفاعلية لزوار الموقع بالنقر على البلد لمعرفة العدد المحدد للحالات والمقالات ذات الصلة من مجموعة متنوعة من الناشرين.

ويتم تجميع البيانات من مصادر مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، وقد أعلنت شركة مايكروسوفت الموقع بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جوجل بدأت العمل على بوابة تتعلق بـ COVID-19 للمواطنين الأمريكيين.

وتركز شركة Verily، وهي شركة تابعة لـ Alphabet، على خدمات الرعاية الصحية، ببناء موقع جوجل الإلكتروني، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "يعمل أكثر من 1700 مهندس في الموقع حاليًا"، وستقوم الأداة بفرز الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن خطر COVID-19 في مواقع الاختبار بناءً على توجيه من مسئولي الصحة العامة وتوافر الاختبار.