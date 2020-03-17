شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطرح "إيموجى" جديدا لتشجيع المستخدمين على غسل أيديهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق موقع تويتر رمزًا تعبيريًا جديدًا لغسل اليدين لتذكير الجمهور البريطانى بالحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة تزامنا مع اجتياح وباء كورونا لكافة دول العالم، ويمكن إنشاء الرمز التعبيرى بتغريدتك باستخدام الهاشتاجات التالية - HandWashing أو HandWashChallenge أو SafeHands أو WashYourHands.



تويتر

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فينصح الناس بغسل أيديهم لمدة 20 ثانية على الأقل، مع التأكد من تنظيف جميع أجزاء يديه جيدًا، وقال المتحدث باسم إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة: "لقد أنشأت TwitterUK رمزًا تعبيريًا جديدًا لتشجيع غسل اليدين".

وأضاف أنه يتم تشجيع الأشخاص الذين يستخدمون الرموز التعبيرية على "مشاركة الرسالة: "اغسل يديك كثيرًا، لمدة 20 ثانية على الأقل فى كل مرة بالصابون".

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وقالت الوزارة: "حتى الساعة 9 صباحًا فى 15 مارس تم اختبار الآلاف من الحالات، وتم إثبات وجود 1،372 حالة إيجابية، وفى جميع أنحاء المملكة المتحدة، توفى للأسف 35 مريضًا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجى (COVID-19)".

وكانت ردود الفعل على تويتر لإطلاق الرموز التعبيرية إيجابية بشكل عام، إذ كتب مستخدم تويتر وطبيب الأطفال كولين دنكلي: "أعجبت بالرمز التعبيرى عن غسل اليدين".

وغرد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس وقال: "شكرًا لك تويتر على هذه الإضافة الرائعة لتحدى أيدينا الآمنة!، ونحن نحب ذلك WHO ونأمل أن يولد التحدى مقاطع فيديو إبداعية مثل HandWahing emoji الجديد!".

وتأتى إضافة تويتر بعد دعوات من اليونيسف للحصول على رمز تعبيرى لغسل اليدين، والتى كتبت فى منشور: "يتعاون اليونيسف شرق آسيا والمحيط الهادئ معًا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إقناع عمالقة التكنولوجيا بإنشاء رمز تعبيرى لغسل اليدين والمساعدة فى نشر أهمية غسل اليدين لسنوات قادمة".

يقضى الملايين كل شهر فى التواصل عبر الإنترنت حول أهمية غسل اليدين، وسيكون الرمز التعبيرى خطوة مهمة جدًا نحو فهم مشترك لأهميتها فى جميع أنحاء العالم.