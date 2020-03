تقرير: TikTok تمنع منشورات “القبيحين والفقراء” من الظهور

أفاد تقرير إخباري نشره موقع The Intercept بأن خدمة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok وجهت مشرفيها لمنع الأشخاص من ذوي “الوجوه القبيحة” أو ممن صوروا مقاطع الفيديو في “الأحياء الفقيرة” أو “السكن المتدهور” من التصدر في قسم الاقتراحات For You التي تُشاهد على نطاق واسع.

وأكدت متحدث باسم الخدمة للموقع بأن تلك السياسات كانت موجودة في السابق، لكنه قال: إن المبادئ التوجيهية كانت “محاولة فظة مبكرة لمنع التنمر”، وهي لم تعد مستخدمة.

يُشار إلى أن أجزاءً من تلك المبادئ التوجيهية التمييزية كانت قد سُرّبت في الماضي، كاشفةً أن (تيك توك) منعت عمدًا منشورات الشواذ جنسيًا، ومنشورات ذوي الإعاقات من الظهور في قسم المنشورات المقترحة. ولكن موقع The Intercept حصل من وثائق مسربة على معلومات أكثر تفصيلًا، منها: منع منشورات ذوي “الأشكال الجسدية الغريبة”، مثل: “ذوي البطون الكبيرة”، أو “ذوي الوجوه القبيحة”، مثل: “ذوي التجاعيد الكثيرة”.

ووفقًا للوثائق، فإن المبادئ التوجيهية منعت منشورات من يبدو عليه الفقر، أو يسكن في بيت جدرانه متشققة أو يبدو قديمًا. وتزعم (تيك توك) أنها بذلك تمنع التنمر، ولكن الملاحظات المرافقة لتلك القيود توضح أن السبب يعود إلى أن (تيك توك) تمنع ذلك نظرًا لكونها أقل احتمالًا في جذب مستخدمين جدد.

وقال متحدث باسم (تيك توك) لموقع The Verge: إن المبادئ التوجيهية التي حصل عليها موقع The Intercept مناطقية، وليس “لسوق الولايات المتحدة”.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ووفقًا للتقرير، فإن (تيك توك) تفرض قيودًا على البث المباشر، إذ تمنع “المحتوى الجدلي”، مثل: الإشارة إلى مظاهرات ساحة تيانانمن، والتيبت، وتايوان، والشرطة، أو انتقاد “القادة السياسيين والدينيين”.

يُشار إلى أن (تيك توك) تخضع لتدقيق متزايد لممارسات الإشراف وجمع البيانات منذ العام الماضي، ويعود الكثير من ذلك التدقيق إلى أكون الخدمة مملوكةً لشركة (بايت دانس) ByteDance الصينية. وقد اِنتُقدت الخدمة بعد فرضها الرقابة على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج. وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية صراحةً مخاوفها من التطبيق على الأمن القومي. الأمر الذي دفع (بايت دانس) إلى التفكير في بيع التطبيق.

وقالت (تيك توك) اليوم أيضًا: إنها تعتزم إيقاف الإشراف الصيني على المحتوى العالمي. وفي تعليق لصحيفة (وول ستريت جورنال)، أشار متحدث باسم الخدمة إلى أن المشرفين في الصين كانوا يراجعون بعض المحتوى الدولي، الذي ليس المحتوى الأمريكي من ضمنه.