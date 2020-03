افضل تطبيقات و ادوات العمل عن بعد 2020

العمل عن بعد هو اهم شئ يجب التفكير به في هذا الوقت الآن. تجمعات العمل و المكاتب و الوظائف صارت امراً غير مستحب في ظروف انتشار فيروس كورونا في الوقت الحالي. لحسن الحظ هناك العديد من التطبيقات و الأدوات التي تساعدك في انجاز كل اعمالك عن بعد. في هذا المقال سنتحدث عن مجموعة من الادوات و التطبيقات التي ستساعدك في انجاز كل اعمالك عن بعد بكل سهولة.

تطبيقات إجتماعات العمل عن بعد المرئية و الصوتية

هناك العديد من التطبيقات التي ستساعدك في الإجتماعات. هذه التطبيقات ستتيح مكالمة فيديو جماعية بين عدد من الأشخاص بكل سهولة. هناك تطبيقات متنوعة لهذا الغرض و في هذا المقال سنتحدث عن ابرزهم ببعض التفاصيل.

Zoom

هذا واحد من اشهر التطبيقات التي يمكنك استعمالها لهذا الأمر. تطبيق Zoom يتيح لك انشاء مكالمات جماعية صوتية و مرئية بجودة جيدة بشكل كبير. يعد هذا التطبيق من ابرز التطبيقات و يستعمل في العديد من الشركات و العديد من المواقع في العالم. و هو من التطبيقات المفضلة في حالة اجتماعات العمل عن بعد

Skype for Business

هذا واحد من التطبيقات الشهيرة ايضاً. تطبيق Skype غني عن التعريف بالتأكيد و هو من ابرز تطبيقات المحادثات. نسخة الأعمال الخاصة به ستساعدك بشكل كبير في الإجتماعات الخاصة بك و في اعمالك المختلفة. هذا التطبيق مستعمل بشكل واسع ايضاً حول العالم. على كل حال فتطبيق Microsoft Teams قد يستبدله في وقت قريب و سنتحدث عن تطبيق Microsoft Teams لاحقاً

تطبيقات النقاشات و التعاون

اهم شئ في الإجتماعات النصية سهولة المحادثة الجماعية بين افراد الإجتماع. و سهولة الرد على كل فرد وحده. تطبيقات المحادثة عديدة و لكن هناك تطبيقات معينة تهدف الى المحادثات الخاصة بالإجتماعات و سنعرض لكم ابرزها ايضاً

Slack

تطبيق غني عن التعريف. يمكنك من انشاء قنوات خاصة بإجتماعاتك بناء على تقسيمك لكل اجتماع. و هذا جيد بالنسبة لأي تنظيم تريده. بالإضافة الى انه يمكن ربطه بتطبيقات اخرى مثل Trello و Githup و Google Drive ليصبح Slack بيئة ممتازة للعمل.

Microsoft Teams

تطبيق Microsoft Teams هو احد التطبيقات التابعة لحزمة تطبيقات Office 365. تصدره مايكروسوفت ليصبح هو بيئة احتماعات على الإنترنت جيدة بشكل كبير. حيث يمكنك من خلاله انشاء اجتماعات على الإنترنت بالصوت و الصورة او عن طريق المحادثات و غيرها.

تطبيقات رسائل العمل عن بعد

من التطبيقات المهمة ايضاً هي التي تختص بإرسال الرسائل الهامة و الرسمية. البريد الإلكتروني بإختصار شديد. هناك مقدمي لخدمات البريد الإلكتروني في مصر بشكل واسع. و لكن فقط 3 هم الأفضل. يمكنك استعمال البريد الإلكتروني من Google او Apple او Microsoft لهذا الغرض. تطبيقات GMail و Outlook و Apple Mail متاحة للجميع و يمكنك استعمال خدمة البريد الإلكتروني من اي منها بدون مشاكل

تطبيقات التخزين و مشاركة الملفات

الملفات التي تخص العمل قد تكون كثيرة و متنوعة. بالطبع لن تحتفظ بكل الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك و ستحتاج الى تخزينها في مكان آخر او حتى نقلها الى من معك بالعمل. تطبيقات التخزين السحابي هي افضل خيار لهذا الأمر. و من ابرز هذه التطبيقات هي Google Drive و OneDrive و Drop Box و غيرهم و قد تحدثنا في مقال سابق عن التخزين السحابي ساترك لكم الرابط لهذا المقال

تطبيقات المستندات و العروض التقديمية

العروض التقديمية من الأشياء المهمة في الإجتماعات المتنوعة. انشاء عرض تقديمي و عرضه شئ مهم جداً. و لكن ما التطبيقات التي ستساعدك لهذا ؟. هناك اعداد كبيرة من التطبيقات التي يمكن استعمالها لهذا الغرض. بعضها جيد بعضها يكفي للغرض و بعضها مذهل. في حالة العمل عن بعد ستكون مفيدة جداً لنتحدث عنهم.

Prezi

هذا تطبيق مذهل فيما يخص العروض التقديمية. يمكنك انشاء عروض تقديمية مذهلة عليه و جيدة جدا. بتنقلات و مؤثرات بصرية جيدة و امكانية الإهتمام بتفاصيل عديدة و جيدة. تطبيق Prezi ينشأ عروض تقديمية ممتازة و مبهرة في الشكل و مميزة. و هو احد افضل التطبيقات في هذا الأمر

Google G Suite

تقدم Google مجموعة من التطبيقات المكتبية. تطبيقات G Suite هي مجموعة تطبيقات مكتبية. بها كل ما تحتاجه لمكتبك و لعملك. تخزين سحابي او انشاء مستندات او عروض تقديمية او حتى تسجيل الملاحظات و غيرها. تطبيقات G Suite مميزة و سهلة الإستعمال بشكل كبير.

Microsoft Office 365

تطبيقات Microsoft Office غنية عن التعريف. و مستعملة بشكل واسع حول العالم. تطبيقات Microsoft Office 365 هي اقوى حزم التطبيقات المكتبية التي يمكنك استعمالها حيث انها توفر لك كل الخدمات التي تحتاجها بدون مشاكل. و هذا امر ايجابي جداً.

تطبيقات ادارة العمل عن بعد

من التطبيقات المهمة لأي شركة هي التطبيقات التي تساعدك في ادارة الشركة و ادارة مشاريع الشركة و تنظيم العمل بين موظفي الشركة و انشاء Board لكل موظف بالشركة بمهامه و بما انجزه من عمل و خلافه. سنعرض بعض ابرز هذه التطبيقات هنا

Trello

تطبيق Trello يمكن ان تعتبره هو لوحة او سبورة تعلقها عندك في المكتب. هذه اللوحة عليها كل ما هو مطلوب من موظفي المكتب. و يعلق عليها كل موظف ما انجزه. و لكن بدلاً من ان تكون هذه اللوحة على الحائط بل هي بشكل افتراضي على اجهزة الكمبيوتر. يمكن ربط Trello بتطبيقات عديدة و بإضافات عديدة مما يجعله من افضل التطبيقات للأعمال المختلفة

Smartsheet

تطبيق Smartsheet هو تطبيق لقائمة ذكية يمكنك حصر بها موظفي المكتب و به يمكن تسجيل تقارير عن كل موظف. و ادارة اعمالهم الخاصة بهم. و هذا من التطبيقات المميزة لذلك. تصور ان لديك قائمة ما تريد ان تسجل عليها ملاحظات و تريد متابعتها و كل هذا. تطبيق Smartsheet جيد لهذا الأمر

تطبيقات الملاحظات و المهام و المواعيد

هناك تطبيقات مهمة فيما يخص موضوع الملاحظات و المهام او روزمانات المواعيد. و لكل تطبيق ميزة خاصة به. تقدم كل شركة تطبيق الملاحظات الخاص بها. فهناك Google Keep و Microsoft To do و Apple Notes. تطبيقات شهيرة جداً للإستعمال. هناك ايضاً من نفس الشركات الثلاثة تطبيقات Google Calendar و Outlook Calendar و Apple Calendar لعرض المواعيد و روزمانات المواعيد المختلفة بشكل جيد.

التطبيقات التفاعلية Whiteboard

هناك تطبيقات تفاعلية او ما يسمى بتطبيقات الـWhiteboard كأنها سبورة بيضاء تستعملها في شرح شئ او كتابة شئ ليشاهده كامل فريق العمل. هناك ايضاً تطبيقات عديدة لهذا الغرض و سنعرض ابرزها في هذا الجزء من المقال

GroupMap

هذا التطبيق مخصص للإجتماعات التي تختص بحل المشاكل التي تواجهك في عملك. و تجد نفسك في حالة Brainstorming لحل هذه المشكلة. فيساعدك التطبيق على وضع المشكلة و الحلول المقترحة للمشكلة و استنتاج ما يمكن ان يحدث او ما يمكن فعله لحل هذه المشكلة. كأن اجتماعكم على الإنترنت مزود بسبورة بيضاء لحل المشكلة.

Explain Everything

هذا التطبيق مثل التطبيق الماضي بالفعل. و هو بنفس الفكرة بأنه عبارة عن Whiteboard تفاعلية بين زملائك بالعمل لتستطيع حل المشاكل التي تواجهكم بالشركة. و عرض الحلول الممكنة و التفكير بكل حل و هل هذا حل جيد ام لا و ما النتائج النهائية لذلك. هذا من التطبيقات الجيدة كذلك