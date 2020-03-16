كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Pali”…مدرب نوم يساعد الأطفال على فهم الوقت
متابعة-سنيار: على منصة التمويل الجماعي كيك ستارتر، تم إطلاق مدرب نوم يسمى “Pali”.
Pali مدرب نوم صممه أبوين لمساعدة أطفالهم على معرفة أهمية وقت النوم.
الفريق وراء المدرب المبتكر هما ديريك وآشلي، عانيا مثل كل الوالدين من قلة نوم أطفالهم لأشهر، وجربا ساعات التدريب على النوم المتوفرة لكنها لم تنجح مع أطفالهما، لأنهم لم يفهموا الوقت، ولا كم بقي حتى الصباح.
وقد قرر ديريك وآشلي إنشاء مدرب نوم يساعد الأطفال على فهم مفهوم الوقت ويتضمن نظام تعزيز إيجابي مدمج.
Pali لديه مؤقت للعد التنازلي يمكن للأطفال الصغار رؤيته وفهمه، مع درج المكافأة للتعزيز الإيجابي.
مدرب النوم Pali متاح للدعم عبر Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 39 دولارا أمريكيا ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي خلال شهر سبتمبر 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| “Pali”…مدرب نوم يساعد الأطفال على فهم الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.