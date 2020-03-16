تكنولوجيا: ZTE تخطط للإعلان الرسمي عن هاتف Axon 11 5G في 23 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة ZTE مؤتمرها القادم في 23 من مارس للإعلان عن هاتف Axon 11 5G، وهو إصدار الشركة الثالث من هواتف 5G، والذي يقدم من الشركة بتحسينات في تسجيل الفيديو.

أكدت شركة ZTE في إعلان تشويقي جديد نشر اليوم، على خططها لإطلاق هاتف Axon 11 5G في مؤتمر يعقد قريباً، حيث من المتوقع أن يبث الحدث على شبكة الإنترنت.

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قدمت شركة ZTE كلاً من هاتفي Axon 10 Pro 5G وAxon 10s Pro 5G بميزة دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف 5G.

لم يكشف الإعلان التشويقي لهاتف Axon 11 5G عن تفاصيل واضحة حول مواصفات هذا الإصدار، إلا أن التسريبات تشير إلى أنه أحد إصدارات هذا العام المميزة بمعالج Snapdragon 865، وشريحة مودم Snapdragon X55 5G لدعم الإتصال بشبكات شبكات SA و NSA.

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