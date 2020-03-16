صور مسربة واقعية جديدة تؤكد لنا تصميم الهاتف Redmi K30 Pro القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi K30 Pro في وقت لاحق من هذا الشهر. وحتى ذلك الحين، فقد رأينا بالفعل مجموعة من التسريبات المرتبطة بهذا الهاتف، والآن نحن هنا مع تسريبات جديدة تؤكد لنا المزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز.

التسريبات الجديدة تستعرض لنا الهاتف Redmi K30 Pro في غطاء واقي مصمم في الأساس لإخفاء تصميم الهاتف عن أعين المتطفلين والمُسربين، ولكن لا يزال من الممكن الحصول على بعض المعلومات من هذه الصور مثل حقيقة أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية منبثقة وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية. وعلاوة على ذلك، فقد أكدت لنا هذه الصور المسربة الجديدة كذلك أن الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.





وبالعودة إلى التقارير السابقة، فمن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Redmi K30 Pro في أواخر هذا الشهر مع المعالج Snapdragon 865، ومع مودم 5G، وأيضًا مع بطارية بسعة 4700mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، ومع شاشة خالية من القطع أو الثقب، فضلا عن كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل.

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ووفقا لتصريحات سابقة من مدير العلامة التجارية الفرعية Redmi، فإن سعر الهاتف Redmi K30 Pro سيتخطى 380 يورو، ولكن الهاتف سيكون أرخص من Xiaomi Mi 10 Pro.