الإعلان رسميًا عن الهاتف Nokia C2 مع معالج رباعي النوى وفلاش في الأمام والخلف

فاطمة أيت طالب - دبي -

قامت شركة HMD Global Oy اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nokia C2. هذا الهاتف يعمل بنظام Android 9 Pie Go Edition الخفيف، وهو مزود بمعالج من شركة Unisoc.

يحتوي الهاتف Nokia C2 على مُعالج رباعي النوى بتردد 1.4GHz، ويضم 1GB فقط من الذاكرة العشوائية، و16GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بشاشة يبلغ قطرها 5.7 إنش وتمتاز بدقة +HD.

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في الخلف، يضم الهاتف Nokia C2 كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، وكاميرا أخرى في الخلف بدقة 5 ميغابكسل كذلك. ومن المثير للإهتمام أن كلتا الكاميرتين تأتيان مع فلاش LED للمساعدة في إلتقاط الصور في الظلام. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 2800mAh يمكن شحنها من خلال منفذ MicroUSB.

للآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد إطلاق هذا الهاتف غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن من المرجح أن يصل هذا الهاتف إلى السوق في أي لحظة الآن.