شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلب من موظفيها العمل عن بعد عقب ثبوت إيجابية 2 من موظفيها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما ثبت إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا الجديدة، قررت وكالة الأبحاث الفضائية الأمريكية ناسا جعل العمل عن بعد إلزاميًا في اثنين من مراكزها، بينما شجعت الموظفين الآخرين على العمل عن بعد إذا استطاعوا، وبحسب التقرير فإن الموظفين اللذين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا هما من مركز أبحاث أميس في كاليفورنيا ومركز مارشال لرحلات الفضاء في ألاباما.

وبحسب موقع TOI الهندى فقد جعلت وكالة ناسا العمل عن بعد إلزاميًا في هذين المركزين، وقالت ناسا: "على الرغم من عدم وجود أي حالات مؤكدة لـ COVID-19 في أي مركز أخر لناسا، وبسبب وفرة من الحذر، فإن جميع مراكز ناسا الأخرى تنتقل إلى المرحلة الثانية ضمن إطار الاستجابة الخاص بنا".

وقال مدير بريد ناسا جيم بريدنشتاين في بيان: "ناسا على اتصال مع موظفيها بشأن تغيير الوضع هذا والخطوات المقبلة" وأضاف "في المرحلة الثانية، يتم تشجيع العمل عن بُعد بشدة للموظفين الذين يمكنهم العمل عن بُعد، وقد وجهت الموظفين إلى المنزل لاستعادة جهاز الكمبيوتر المحمول وسلك الطاقة وشارة ناسا وأي معدات أخرى مطلوبة للعمل بشكل فعال من موقع بديل".

وقال بريدنشتاين: "يمكنهم أخذ الأغراض الشخصية الأساسية التي قد يحتاجونها"، وقال مدير وكالة ناسا أن السفر غير الضروري للمهمة سيكون محدودًا على مستوى الوكالة، وأضاف: "كما أخبرت مجتمع ناسا، إذا كنت تؤدي عملًا أساسيًا للمهمة في المركز، فلا تذهب إلى العمل إذا شعرت بالمرض، يجب على الجميع اتخاذ احتياطات إضافية لحماية أنفسهم والآخرين".