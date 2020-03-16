شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تصمم مركبة فضائية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر لوكالة "تاس" في الصناعة الفضائية الروسية بأن العمل على تصميم مركبة فضائية جديدة سيبدأ الأسبوع المقبل، وأوضح أن المركبة الجديدة ستصمم على أساس مركبة "أوريول" (فيديراتسيا سابقا) المخصصة للقيام برحلات فضائية إلى القمر، لكن وزنها سيقل عن وزن مركبة "أوريول"، بحسب موقع روسيا اليوم.

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وحسب المعلومات الأولية الواردة من المصدر فإن المركبة الجديدة ستحل محل مركبات "سويوز" و"بروجريس" التي تحمل حاليا رواد الفضاء والحمولة إلى المحطة الفضائية الدولية، وقال المصدر إن مؤسسة "روسكوسموس" الروسية كانت قد وجهت إلى الصناعة الفضائية متطلباتها التي تطرح أمام المركبة الجديدة. وسيتم الكشف عن مواصفاتها بعد إقرار مشروعها التقني، وأشار إلى أن صاروخ أنغارا" الروسي الواعد سيحمل المركبة إلى مدار الأرض.

يذكر أن مركبة "سويوز" المأهولة تم تصميمها في الاتحاد السوفيتي في منتصف الستينيات. أما مركبات "سويوز" المعاصرة فإنها عبارة عن نماذج مطورة لتلك المركبة التي يزيد عمرها عن 50 عاما.