HMD تطلق هاتف نوكيا الأحدث Nokia C2

أطلقت شركة (إتش إم دي) HMD أحدث منتجاتها من هواتف نوكيا الذكية، وهو هاتف (نوكيا سي2) Nokia C2 الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 جو.

وينتمي هاتف (نوكيا سي2) الجديد – الذي يأتي خلفًا لهاتف (نوكيا سي1) – إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، إذ يحتوي معالجًا رباعي النوى بتردد 1.4 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، ويمكن توسعتها إلى 64 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

Advertisements

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 5.7 بوصات وبدقة 1440×720 بكسل مع نسبة أبعاد 18:9. وعلى ظهره هناك كاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل أيضًا، ولكنها تمتاز بوجود ضوء فلاش LED.

ويحتوي (نوكيا سي2) بطارية بسعة 2,800، وهو سيتوفر باللونين الأسود، والأزرق.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

هذا؛ ولم تُعلن شركة (إتش إم دي) الفنلندية عن سعر أو موعد طرح الهاتف في الأسواق، ولكن يُتوقع إطلاقه قريبًا.