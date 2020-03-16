تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن مواصفات وحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت عملاق البرمجيات اليوم تفاصيل مواصفات وحدة التحكم في الألعاب المرتقبة Xbox Series X من خلال منشور على مدونة الشركة، والذي قدم معلومات حول آداء وحدة التحكم، والسرعة إلى جانب توافق وحدة التحكم في الألعاب.

آداء وقوة وحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X

أكد Jason Ronald مدير إنتاج قسم Xbox على أن وحدة Xbox Series X تأتي قريباً بترقية كبيرة في آداء وحدة معالجة الرسوميات، إلى جانب تقنيات جديدة لتعزيز عرض الجرافيك بأعلى جودة، مع تقنية تتبع الأشعة، أيضاً إشتركت كلاً من Xbox مع AMD لدعم Xbox Series X بمعالج AMD Zen 2 مخصص ثماني الأنوية، مع كرت شاشة RDNA 2-class، وواجهة برمجية مطورة.

مواصفات Xbox Series X

رقاقة معالج Zen 2 مخصصة بعدد 8 من الأنوية، بسرعة 3.8 GHz، مع كرت شاشة RDNA 2 مخصصة بسرعة 1.825 GHz، مع 12 TFLOPS.

قياسات وحدة التحكم 360.45 مم مربع.

معالج بدقة تصنيع 7 نانومتر.

ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6 مع w/ 320mb.

سعة تخزين 1 تيرابايت في NVME SSD.

تدعم إدخال 2.4 جيجابايت في الثانية، وإخراج 4.8 جيجا بايت في الثانية.

دعم التخزين الخارجي بسعة 1 تيرابايت

يدعم التخزين الخارجي في سعة USB 3.2 وفي أقراص HDD.

محرك أقراص ضوئية 4K UHD Blu-Ray.

دعم دقة عرض 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وحتى 120 إطار لكل ثانية.

كما تقدم مايكروسوفت وحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X بمجموعة من التقنيات الجديدة، والتي تشمل DirectX، مع تحسينات في الإضاءة، وتحسينات في الظلال، والإنعكاسات، مع صوتيات واقعية وغامرة، وميزة الصوت المكاني.

سرعة Xbox Series X

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أضافت شركة مايكروسوفت في Xbox Series X ذاكرة SSD لدعم وحدة التحكم في الألعاب بآداء أسرع مقارنة بالجيل السابق، وتعد ذاكرة NVMe SSD المخصصة أحد التكوينات الرئيسية لدعم وحدة الألعاب بآداء سريع، هذا إلى جانب تقنيات تدعم تخفيف ضغط الأجهزة، وواجهة برمجية الجديدة للتطبيقات، مع SFS.

وتؤكد مايكروسوفت على أن وحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X ستدعم المطورين بكفاءة أعلى في خفض وقت تحميل الألعاب، لذا ستحقق بعض الألعاب إستفادة أكبر من آداء وحدة التحكم ومن بينها ألعاب مثل Final Fantasy XV، وRed Dead Redemption 2.

كما أكدت مايكروسوفت على أن وحدة Xbox Series X ستدعم تخزين حالة الألعاب مباشرة في SSD، لذا سيتاح للمستخدمين ميزة التبديل بين عدة ألعاب نشطة في نفس الوقت على وحدة التحكم في الألعاب، لذا لن يفقد المستخدم تقدمه في الألعاب، ولن يحتاج إلى إعادة تحميل الألعاب من جديد.

التوافق في وحدة Xbox Series X

تتوافق وحدة الألعاب الجديدة Xbox Series X مع الإصدارات السابقة من وحدات التحكم في الألعاب، لذا ستدعم تشغيل آلاف ألعاب من Xbox، و Xbox 360، وألعاب Xbox One، إلا أن Xbox Series X ستقدم مميزات جديدة في تشغيل الألعاب، حيث تدعم وحدة Xbox Series X إطلاق وتحميل الألعاب بآداء أسرع، مع آداء ثابت في عرض الإطارات مع معدل تحديث أعلى وتحسينات في جودة عرض الصورة، أيضاً من المقرر أن تدعم وحدة Xbox Series X حفظ تقدم المستخدم في الألعاب.

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