تكنولوجيا: آيسر تحقق نمواً مزدوج الرقم في الشرق الأوسط خلال العام 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت آيسر الشرق الأوسط اليوم نتائجها المالية الموحدة لعام 2019، والتي تأتي لتؤكد الأداء القوي الذي حققته الشركة في مختلف القطاعات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

وحققت آيسر نمواً في مبيعاتها للموزعين بنسبة 29٪ في الإمارات العربية المتحدة و64٪ في دول الخليج بما فيها الكويت وسلطنة عُمان والبحرين. وساهمت أجهزة آيسر المخصصة للألعاب في تعزيز هذا النمو، حيث حققت الشركة نمواً بنسبة 94٪ في إيرادات هذه الفئة من الأجهزة (الحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة والشاشات).

وكشفت دراسة حديثة أجرتها شركة الأبحاث العالمية GFK أن مبيعات أجهزة آيسر الرفيعة جداً شكّلت 75٪ من مبيعات الشركة في الإمارات العربية المتحدة و50٪ من مبيعاتها في المملكة العربية السعودية. ونمت مبيعات الأجهزة للمستهلكين في المنطقة بنسبة 24٪، ويأتي هذا النمو نتيجةً لتفضيل المستهلكين للأجهزة الرفيعة والخفيفة التي تمتاز بأناقة التصميم وقوّة الأداء. وأظهرت النتائج نمواً بنسبة 33٪ في مبيعات حواسيب آيسر المحمولة المخصصة للألعاب للمستهلكين، لتضمن الشركة حصة سوقية في هذا القطاع بنسبة 24٪ في الإمارات العربية المتحدة و16٪ في المملكة العربية السعودية.

وحققت مجموعة حواسيب “سبين” التي تتميز بتصميمها المبتكر والقوي القابل للتحول نمواً في المنطقة بنسبة 10٪. كما شهد قطاع التعليم نموا كبيرا، حيث تم بيع أكثر من 50،000 جهاز (أغلبها أجهزة كروم بوك) إلى عدد من المدارس والجامعات في المنطقة. كما باعت الشركة أربعة أجهزة “بريداتور ثرونوس” قيمتها 109،999 درهم لمحبي الألعاب الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي أكبر عملية بيع لهذا المنتج في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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وقال بول كولينز، المدير العام لشركة آيسر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “هذا الأداء القوي لشركة آيسر يأتي نتيجةً لاستراتيجيتنا الشاملة التي تهدف إلى تحقيق النمو على مستوى المنطقة. وتتمثل قوّة آيسر في المنطقة والعالم في قوّة التنفيذ والتنافسية العالية لمنتجاتها. نحن سعداء بهذا الزخم في النمو الذي حققناه في بيئة عالمية تتسم بالتعقيد والديناميكية. ويمثل نجاحنا شهادةً على سعينا المستمر للابتكار والتزامنا نحو عملائنا الذين يقبلون على التقنيات المبتكرة بشكل مستمر. سنتابع الاستثمار في منتجاتنا وكفاءاتنا الأساسية لتحقيق عوائد ثابتة ومستدامة على المدى الطويل.”

وتعليقاً على أداء آيسر القوي في فئة المنتجات المخصصة لقطاع التعليم، قال كولينز: “توفر سلسلة منتجاتنا المطوّرة تجربة متفردة للطلاب والمدرسين في مختلف المؤسسات التعليمية. تتميز أجهزتنا بسجل حافل حيث أثبتت قدرتها على تعزيز الإنتاجية والكفاءة والابتكار في التعليم. نحن ندرك أهمية التكنولوجيا في القاعات الدراسية في عصرنا الحالي، ونحن ملتزمون بمتابعة تقديم التقنيات المناسبة لدعم قادة الغد.”

نبذة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976 وتُعتبر اليوم واحدة من أهم الشركات الرائدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى العالم حيث تباشر أعمالها في أكثر من 160 دولة في العالم. وتساهم شركة آيسر في رسم ملامح المستقبل من خلال سعيها الدائم لبناء عالمٍ تجتمع فيه الأجهزة والبرمجيات والخدمات معاً لتفتح آفاقاً لا حدود لها من الإمكانات أمام العملاء والشركات على حد سواء. وبهدف تطوير الخدمات القائمة على التقنيات المبتكرة وعلى “إنترنت الأشياء” والألعاب وتقنيات الواقع الافتراضي، توظف آيسر أكثر من 7000 موظف مختص للقيام بأعمال البحث والتطوير والتصميم والتسويق والمبيعات والدعم الفني للمنتجات والحلول، وذلك لإلغاء كافة الحدود الفاصلة بين الأفراد والتقنيات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.acer.com.

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