تسريب صور ومواصفات الهاتف Motorola Edge، وستضم شاشة الشلال

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا على العديد من التسريبات حول الهاتف +Motorola Edge في الأسابيع القليلة الماضية، ولكننا اليوم حصلنا على أولى المعلومات حول الهاتف Motorola Edge. وكما يوحي إسمه، فهذا الهاتف سيكون بمثابة البديل الأرخص للهاتف +Motorola Edge الرائد.

الصور المسربة التي حصلنا عليها اليوم تكشف لنا أن الهاتف Motorola Edge سيضم شاشة الشلال المنحنية الطرفين، وهي الشاشة التي ستضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وسيضم كذلك منفذ السماعات في الأسفل بجانب منفذ USB Type-C ومنفذ مكبر الصوت.

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وبغض النظر عن التصميم، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Motorola Edge سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المُقربة، وسيضم كذلك قارئ البصمة في الشعار الدائري الموجود في الخلف، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل.

وفيما يخص الشاشة، فقد تردد أنها ستكون من نوع OLED وستمتاز بدقة 2340×1080 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 90Hz. وفيما يخص بقية المواصفات، فقد تردد أنها ستشمل المعالج Snapdragon 765 و6GB من الذاكرة العشوائية، وبطارية بسعة 4500mAh.