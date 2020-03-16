سامسونج ستجلب واجهة Samsung One UI 2.1 الجديدة لهواتف Galaxy القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لممثل سامسونج في منتداها الرسمي في كوريا الجنوبية، فيبدو أن الشركة تخطط لجلب واجهة Samsung One UI 2.1 الأحدث إلى بعض هواتفها الذكية الرائدة القديمة، بما في ذلك سلسلة Galaxy Note 9 Series و Galaxy Note 9.

حاليًا، هواتف سامسونج الوحيدة التي تعمل بواجهة Samsung One UI 2.1 الجديدة هي سلسلة هواتف Galaxy S20 Series الجديدة والهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي. وفقا لمدير المنتدى في كوريا الجنوبية، فإن سلسلة الهواتف الرائدة Galaxy S10 Series و Galaxy Note 10 Series التي تم إطلاقها في العام الماضي ستحصل هي الأخرى على واجهة Samsung One UI 2.1 الجديدة.

ولكن الأهم من ذلك، أكد الممثل أيضًا أن الشركة تعمل على تحديث من شأنه أن يجعل واجهة Samsung One UI 2.1 لكل من Galaxy S9 و +Galaxy S9 و Galaxy Note 9. نفترض أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يصل هذا التحديث لهذه الهواتف، لأن الشركات عادة ما تُعطي الأولوية للأجهزة الأحدث.

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ومع ذلك، واجهة Samsung One UI 2.1 الجديدة لا تجلب معها سوى عدد قليل من الميزات الجديدة مقارنة مع واجهة Samsung One UI 2.0، لذلك قد لا تستغرق شركة سامسونج وقتًا طويلاً لنقل هذه البرمجيات إلى الهواتف القديمة.