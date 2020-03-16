الهاتف Huawei P40 Pro 5G يظهر في إختبارات الأداء مع 8GB من الرام

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei P40 Pro 5G جنبًا إلى جنب مع Huawei P40 و Huawei P40 Premium في اليوم 26 من شهر مارس الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد الهاتف Huawei P40 Pro 5G في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على بعض مواصفاته الأساسية.

تم رصد الهاتف Huawei P40 Pro 5G في منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا وهو يضم المعالج HiSilicon Kirin 990 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ويعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. للآسف، هذه هي جل المعلومات التي كشفت لنا عنها منصة إختبارات الأداء.

ومع ذلك، فقد سمعنا في الفترة الماضية أن هذا الهاتف سيضم كذلك أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 52 ميغابكسل تدعم تكنولوجيا دمج البكسلات 16in1 Quad Quad Bayer، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق أو كاميرا ماكرو.