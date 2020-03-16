- 1/2
- 2/2
فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم تقرير جديد يكشف لنا عن بعض المعلومات الهامة حول الهاتف Honor 30s القادم من العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei، والذي يُعتبر العضو الأول في تشكيلة Honor 30 Series التي سيتم الكشف عنها أواخر هذا الشهر.
الهاتف Honor 30s الجديد سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل المعالج HiSilicon Kirin 820 الذي يُعتبر أول معالج 5G من الفئة المتوسطة من شركة Huawei. وبغض النظر عن المعالج، فالهاتف Honor 30s سيدعم كذلك الشحن السريع بقوة 40W، فضلا عن أربع كاميرات في الواجهة الخلفية.
للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول السعر، ولكن نظرًا إلى أنه تم إطلاق الهاتف Honor 20s في شهر سبتمبر من العام الماضي بسعر يبدأ من 265 دولار أمريكي، فنحن نتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Honor 30s بسعر مماثل أو أعلى قليلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير جديد يكشف لنا عن تفاصيل إضافية حول الهاتف Honor 30s 5G القادم من Honor لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.