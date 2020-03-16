تقرير جديد يكشف لنا عن تفاصيل إضافية حول الهاتف Honor 30s 5G القادم من Honor

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم تقرير جديد يكشف لنا عن بعض المعلومات الهامة حول الهاتف Honor 30s القادم من العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei، والذي يُعتبر العضو الأول في تشكيلة Honor 30 Series التي سيتم الكشف عنها أواخر هذا الشهر.

الهاتف Honor 30s الجديد سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل المعالج HiSilicon Kirin 820 الذي يُعتبر أول معالج 5G من الفئة المتوسطة من شركة Huawei. وبغض النظر عن المعالج، فالهاتف Honor 30s سيدعم كذلك الشحن السريع بقوة 40W، فضلا عن أربع كاميرات في الواجهة الخلفية.

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للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول السعر، ولكن نظرًا إلى أنه تم إطلاق الهاتف Honor 20s في شهر سبتمبر من العام الماضي بسعر يبدأ من 265 دولار أمريكي، فنحن نتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Honor 30s بسعر مماثل أو أعلى قليلاً.