شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل أداة مايكروسوفت للعمل عن بعد فى جميع أنحاء أوروبا بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه منصة Microsoft Teams مشاكل كبيرة فى جميع أنحاء أوروبا، تزامنا مع ارتفاع وتيرة العمل من المنزل وسط تفشى وباء فيروس كورونا المستمر، إذ أصبحت المنصة شائعة لدى العاملين عن بعد بفصل إمكانياتها التى تسمح للموظفين بالتواصل والتعاون وتجنب الأماكن العامة والمكاتب.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، شهدت المنصة ارتفاع فى مشكلات الاتصال فى الساعة 9 صباحًا بتوقيت جرينيتش، حيث حاول ملايين الأوروبيين تسجيل الدخول للعمل من المنزل، وتأثرت المنصة بإسبانيا وإيطاليا، وهما دولتان مقفلتان بشكل فعال، بالإضافة إلى أجزاء من فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة.

فى الساعة 8:58 صباحًا بتوقيت جرينتش، عندما كان معظم الموظفين يسجلون الدخول لبدء العمل، أبلغ ما مجموعه 524 شخصًا عن مشكلات فى الاتصال، وزُعم أن أكثر من ثلاثة أرباع المشكلات (77 فى المئة) تتعلق باتصال الخادم، كما تشمل المشاكل الأخرى الوصول إلى الموقع وتسجيل الدخول.

وأبلغ المستخدمون الآخرون عن وجود مشكلات فى إرسال الرسائل وتلقيها، وكتب أحد المستخدمين على تويتر: "أعتقد أنMicrosoftTeams تعانى من التدفق المفاجئ للموظفين عن بعد؟".

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قال آخر: "MicrosoftTeams ، كان لديك عطلة نهاية الأسبوع لإعداد خوادمك، الآن يمكنك الاتصال بالإنترنت مرة أخرى".

وقالت رسالة من حساب مايكروسوفت على تويتر: "نحن نحقق فى المشكلات المتعلقة بالرسائل داخل Microsoft Teams".

وقامت مايكروسوفت مؤخرًا بإتاحة Teams للشركات مجانًا لمدة ستة أشهر فى محاولة للمساعدة أثناء تفشى المرض، إذ يستخدم الأشخاص المنعزلون عن أنفسهم أو الذين يتجنبون الخروج فى الأماكن العامة بشكل متزايد منصات مثل Microsoft Teams للعمل من المنزل.