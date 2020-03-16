شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تفرض غرامة 1.1 مليار يورو على أبل .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت السلطات الفرنسية غرامة مالية قدرها 1.1 مليار يورو على شركة أبل بسبب سلوكها المناهض للمنافسة وإساءة استغلال الوكلاء الذين يبيعون منتجاتها، كما فرضت السلطات غرامة قدرها 63 مليون يوروعلى شركة Tech Data وغرامة 76 مليون يورو على شركة Ingram Micro وهي شركات تعمل كوكلاء بيع بالجملة وذلك للتواطئ مع آبل.

وبحسب موقع nytimes الأمريكى، فكشفت السلطات أن أبل والوكلاء المذكورين للبيع بالجملة عقدوا اتفاق بعدم المنافسة ضد بعض والتآمر ومنع الموزعين من التنافس بعدالة، وذلك من خلال طلب أبل من وكلاء بيع الجملة ببيع منتجات الشركة بنفس السعر لمنع المنافسة، ويكون السعر موحداً بين متاجر أبل الحقيقية والإلكترونية، وكذلك وكلاء بيع الجملة.

فيما أشار التقرير إلى أن المصادر تشتبه بأن هذه الغرامة لها علاقة بشركة eBizcuss التي اتهمت أبل بإساءة استخدام موقعها التنافسي في السوق ما أدى لإغلاقها وخروجها من السوق بسبب المنافسة غير العادلة، حيث كانت شركة eBizcuss وكيل بيع رسمي لمنتجات أبل فقط بحيث تلتزم عبر برنامج مبيعات خاص مع الشركة الأميركية بعدم بيع أية منتجات أخرى سوى منتجات أبل.

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يذكر أنه في فبراير الماضى، فرضت فرنسا غرامة مالية بقيمة 27 مليون دولار على آبل، وذلك بسبب فضيحة إبطاء هواتف أيفون القديمة لدفع المستخدمين لشراء هواتف أحدث ودون إعلامهم بذلك.

على جانب أخر وفي محاولة من أبل لضمان مصداقية المعلومات الخاصة بالصحة والسلامة في متجر تطبيقاتها خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، قامت شركة أبل بفرض قيود صارمة حول التطبيقات المتعلقة بفيروس كورونا، إذ قامت أبل بشن عدة حملات صارمة على التطبيقات التي تتحدث عن فيروس كورونا منذ فترة بهدف منع أي معلومات مضللة أو مغلوطة قد تعمل على انتشار فيروس كورونا بين المستخدمين.