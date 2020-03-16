تكنولوجيا: رقاقة ابل القادمة A14 بدقة تصنيع 5 نانومتر تقدم سرعة تصل إلى 3.1GHz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات اليوم بتفاصيل جديدة حول رقاقة معالج A14 القادمة من ابل، والتي تأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر، وتصل إلى سرعة 3.1GHz.

عرفت سلسلة رقاقات A من ابل كأحد رقاقات المعالج الرائدة في سوق الهاتف والأجهزة اللوحية، حيث قدمت أعلى آداء في الإصدارات السابقة من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد اللوحية.

ولقد جاءت التسريبات اليوم لتؤكد على أن إصدار الشركة القادم من رقاقة معالج A14 بدقة تصنيع 5 نانومتر، ستكسر حاجز سرعة 3GHz في الهواتف الذكية، حيث تأتي الرقاقة القادمة بسرعة 3.1GHz، وهو ما أكدت عليه تسريبات جاءت عبر Geekbench 5.

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أيضاً من المقرر أن تكون رقاقة A14 أول رقاقة من ARM تقدم سرعة تصل إلى 3.1GHz، وتقدم آداء يصل إلى 1658 نقطة في الأنوية الآحادية، و4612 في الأنوية المتعددة، أي بتحسينات عن رقاقة A13 Bionic بنسبة 25% في آداء الأنوية الآحادية، وآداء أفضل في الأنوية المتعددة بنسبة 33%.

يذكر أن ابل تقدم رقاقة A14 الجديدة في سلسلة هواتف iPhone 12 القادمة، كما ترتكز الرقاقة على عملية تصنيع TSMC بدقة 5 نانومتر، ومن المتوقع أيضاً أن تحقق الريادة بين رقاقات المعالج المقدمة من شركات أخرى كما في رقاقة A13 Bionic الحالية.

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