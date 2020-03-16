WhatsApp ستجلب ميزة الرسائل الذاتية التدمير في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، جلبت WhatsApp أخيرًا خيار تحويل التطبيق إلى الوضع الليلي لجميع المستخدمين، وهي الآن تخطط لجلب ميزة أخرى كانت موجودة في تطبيقات الدردشة الأخرى منذ فترة، وهذه الميزة هي الرسائل الذاتية التدمير.

في نسختين تجريبيتين من تطبيق WhatsApp، تم العثور على خيار تعيين الرسائل الذاتية التدمير في المحادثات الخاصة. هذه النسخ التجريبية تحمل الإصدارات 2.20.83 و 2.20.84 ويمكنك إختيار فترة إنتهاء صلاحية الرسائل بين ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة.

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بمجرد تعيين المؤقت، ستظهر أيقونة الساعة بجوار وقت الإرسال، بحيث يمكنك تتبع متى ستختفي الرسالة. ومع ذلك، لا أحد يعرف متى ستصل هذه الميزة إلى النسخة الرسمية والمستقرة من التطبيق، ولكن هذه إشارة إلى أن المطورين في شركة WhatsApp يعملون على هذه الميزة.