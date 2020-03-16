Realme تكشف لنا عن تفاصيل إضافية حول الهاتف Realme 6i

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 6i في اليوم 17 من شهر مارس الجاري، والشركة كشفت لنا بالفعل أن هذا الهاتف سيأتي مع المعالج MediaTek Helio G80، ومع أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 18W.
الآن كشفت لنا شركة Realme أن الهاتف Realme 6i القادم سيضم بطارية ضخمة بسعة 5000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C، وسيضم كذلك شاشة تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل.
وبالعودة إلى صورة غير رسمية حصلنا عليها في الفترة الماضية على موقع هيئة الإتصالات الفدرالية FCC، فقد تأكد أن الهاتف Realme 6i سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك بعد من قبل شركة Realme.
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