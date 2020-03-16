تسريب صورة رسمية لمجموعة هواتف Huawei P40

تستعد شركة هواوي بتاريخ 26 مارس للكشف عن تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة القادمة (Huawei P40)، وبالرغم من أنه ما يزال يفصلنا عن الموعد المقرر أقل من أسبوعين، إلا أن المسرب الشهير (إيفان بلاس) Evan Blass كشف عبر حسابه على منصة تويتر عن صورة رسمية لكامل سلسلة (Huawei P40).

وبالرغم من عدم ظهورها بترتيب معين، إلا أن الصورة التسويقية الجديدة تؤكد التقارير السابقة حول تطوير شركة هواوي لثلاثة هواتف ذكية رائدة مزودة بكاميرا خلفية ثلاثية ورباعية وخماسية، وتبدو الأجهزة في الصورة متطابقة للوهلة الأولى، باستثناء حجمها، لكنها تتضمن ثلاثة أجهزة بكاميرا خلفية مختلفة.

وتتضمن الصورة تقريبًا جميع ألوان ونماذج السلسلة، وتوضح وجود ثلاثة نماذج هي (P40) و (P40 Pro) و (P40 Pro Premium)، مع إظهار اختلافاتها الشكلية.

ومن المفترض أن تسوق الشركة الهاتف الأقل تكلفة ضمن التشكيلة (Huawei P40) كخليفة لهاتف (Huawei P30) من الجيل السابق، ويتميز (Huawei P40) بكاميرا خلفية ثلاثية، والتي تتكون من عدسة أساسية بدقة 52 ميجابيكسل، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 40 ميجابيكسل، وعدسة تقريب غير محددة الدقة بعد.

ويشير التسريب الجديد إلى أن الهاتف الذكي سيكون متاحًا للشراء باللون الفضي والذهبي والأسود والأزرق.

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في حين يقال إن هاتف (Huawei P40 Pro) يتميز بكاميرا خلفية رباعية، والتي تتكون من عدسة أساسية بدقة 52 ميجابيكسل، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 40 ميجابيكسل، وعدسة من نوع (Periscope)، ومستشعر (ToF).

ويبدو أن هذا الهاتف سيكون متاحًا بعدة خيارات لونية هي الفضي والذهبي والأسود والأزرق، وعرضت التسريبات السابقة أيضًا خيارًا بلون النعناع الأخضر (Mint green).

ومن المفترض أن يكون الهاتف الذكي الأكثر تكلفة ضمن التشكيلة هو (Huawei P40 Pro Premium)، والذي يتضمن كاميرا خلفية خماسية، والتي تتكون من عدسة أساسية بدقة 52 ميجابيكسل، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 40 ميجابيكسل، وعدسة تقريب، وعدسة من نوع (Periscope)، ومستشعر (ToF).

وتشير التسريبات السابقة إلى أن الهاتف يستخدم السيراميك بدلاً من الزجاج، فيما توضح صورة اليوم أنه يأتي باللون الأبيض أو الأسود.