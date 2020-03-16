تيك توك يستعين بمشرفين محليين لمراجعة المحتوى

أوضحت شركة (بايت دانس) Bytedance المطورة لتطبيق التواصل الاجتماعي (تيك توك) TikTok أنها ستتوقف عن استخدام المشرفين المقيمين في الصين فيما يتعلق بفحص المحتوى في أي بلد آخر، وأن أكثر من 100 مشرف سيتعين عليهم إما العثور على وظائف أخرى داخل الشركة الأم بايت دانس أو المغادرة، وذلك وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأخير.

وقال تطبيق (تيك توك) TikTok إن الفرق المحلية في مناطق معينة يجب أن تتولى المسؤولية في غضون أسابيع قليلة، وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتخذت الشركة المطورة للتطبيق خطوات لطمأنة العالم وتهدئة مخاوف الأمن القومي الأمريكي بأن الحكومة الصينية لا تتحكم في تطبيقها في الخارج، بما في ذلك استخدام مشرفين غير صينيين للولايات المتحدة وخطط لمركز الشفافية.

واجتذبت الشعبية المتزايدة لتطبيق تيك توك انتباه بعض المشرعين الأمريكيين القلقين بشأن جذوره الصينية، وأصبح تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير موضوعًا متكررًا للتدقيق الحكومي وسط مخاوف من أن الشركة الأم، (بايت دانس) Bytedance التي تتخذ من بكين مقراً لها، قد تعمل لصالح الحكومة الصينية، وهو ما نفته الشركة بشكل متكرر.

وحاولت الشركة تصحيح الأمور عن طريق فصل عمليات إدارة التطبيق عن بقية أعمالها في البلاد، وتقلل خطوة الاعتماد على مشرفين محليين من فرص مراقبة التطبيق للبيانات السياسية وغيرها من المحتويات التي لا تحبها الحكومة الصينية، وقد يساعد أيضًا في زيادة الفهم الثقافي.

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وبالرغم من أن المشرفين الحاليين هم جزء من فريق الثقة والسلامة التابع لشركة بايت دانس في بكين ويتحدثون لغات أجنبية وهم على دراية بالثقافات الأجنبية التي يشرفون على إدارة محتواها، إلا أن المشرفين المحليين قد يكون لديهم فرصة أفضل لفهم الفروق الثقافية الدقيقة.

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ويركز فريق الثقة والسلامة على الإشراف على المحتوى وتطوير السياسات الداخلية المتعلقة بالمحتوى، وقال (جوش جارتنر) Josh Gartner، المتحدث باسم تيك توك: “نعمل على إيجاد خيارات عمل داخل الشركة للموظفين المقيمين في الصين”، مضيفًا أن هؤلاء الموظفين راقبوا المحتوى لبعض المناطق خارج الولايات المتحدة، وأن الفرق المحلية يجب أن تتولى دورها في غضون أسابيع قليلة.