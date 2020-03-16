فريق Microsoft Bing يطلق متعقب COVID-19 عالميًا

أطلق فريق محرك بحث مايكروسوفت (Microsoft Bing) بوابة إلكترونية لتتبع عدوى فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في جميع أنحاء العالم، وذلك بينما لا تزال شركة جوجل تطور موقعًا لفحص وتتبع فيروس كورونا المستجد.

وقال (مايكل شيختر) Michael Schechter، المدير العام لنمو وتوزيع (Microsoft Bing): “عمل الكثير من أفراد فريق (Bing) من المنزل في الأسبوع الماضي من أجل إنشاء مورد إخباري موثوق لمعلومات (COVID-19)”.

ويوفر موقع التعقب، الذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط (bing.com/covid)، إحصائيات العدوى المحدثة لكل دولة حول العالم وجميع الولايات الأمريكية.

ويتم تجميع البيانات من مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC).

وتسمح الخريطة التفاعلية لزوار الموقع بالنقر فوق البلد لمعرفة العدد المحدد للحالات وأحدث إحصائيات الإصابة والمقالات ذات الصلة من مجموعة متنوعة من الناشرين، جنبًا إلى جنب مع أحدث تغطية إخبارية حول (COVID-19) ضمن هذا البلد.

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وأعلنت شركة مايكروسوفت عن الموقع الإلكتروني بعد مرور عدة أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة جوجل بدأت العمل على بوابة تتعلق بفيروس كورونا المستجد للمواطنين الأمريكيين.

ووفقًا للتقارير، فإن موقع جوجل على الويب أكثر من مجرد أداة تتبع للعدوى وبوابة إخبارية، بحيث يتضمن أيضًا معلومات عن أعراض (COVID-19) والمخاطر المرتبطة بالمرض ومعلومات عن مراكز الاختبار المحلية.

وتبني شركة فيرلي (Verily)، وهي شركة تابعة لشركة (ألفابت) Alphabet تركز على خدمات الرعاية الصحية، موقع جوجل الإلكتروني، وقال الرئيس ترامب إن أكثر من 1700 مهندس يعملون حاليًا في الموقع.

وأدى تفشي (COVID-19)، الذي بدأ في أواخر شهر ديسمبر 2019 في الصين، إلى إصابة أكثر من 168 ألف شخصًا وقتل ما يقرب من 6500 شخصًا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا عن (COVID-19) كوباء عالمي، وكانت آخر مرة أعلنت فيها المنظمة عن وباء عالمي في عام 2009 عند انتشار فيروس إنفلونزا (H1N1).