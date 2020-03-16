شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير روسي: كورونا بريء من تأجيل إطلاق بعثة "إكزومارس-2020" إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الباحث في معهد الدراسات الفضائية الروسية التابع لأكاديمية العلوم، ألكسندررودين، أن سبب تأجيل إطلاق بعثة "إكزومارس-2020" يكمن في عدم ثقة إدارة المشروع بجاهزية نظام الهبوط، وقال إن الخبراء الأوروبيين هم الذين تولوا تصميم برمجيات نظام الهبوط على سطح المريخ ووجدوا أنفسهم الآن غير مقتنعين بجاهزيته، أما انتشار فيروس كورونا فلم يكن إلا ذريعة لتعليق المشروع، بحسب روسيا اليوم.
وقال يان ورنر المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، في مؤتمر صحفي بالفيديو من باريس فى ذلك الوقت، إنه لا يزال يتعين إجراء عدد من الاختبارات بنجاح، ولكن لن يكون هناك وقت كاف قبل نافذة الإطلاق، وبما أن الرحلة من الأرض إلى المريخ لا يمكن تجربتها إلا عندما تكون الكواكب في مواقع محددة، فلن يكون تاريخ الإطلاق التالي حتى عام 2022.
وأضاف ورنر"بعد مراجعة التقارير، قبلنا معًا النصيحة بأن إطلاق هذا العام سيعني التضحية بالاختبارات الأساسية المتبقية، لذلك قررنا بشكل مشترك وأكدنا اليوم هذا القرار بنقل مهمة ExoMars إلى فرصة إطلاق لاحقة، وهي 2022".
وقال، ألكسندر رودين، إن الخبراء الأوروبيين هم الذين بادروا إلى تعليق المشروع لعدم رغبتهم في تحمل المسؤولية عن عدم جاهزية نظام الهبوط على سطح المريخ الذي يجب أن يوصل المنصة الروسية والروفر الأوروبي إلى الكوكب الأحمر لإجراء الدراسات العلمية، أما الجانب الروسي فإنه لا يشك في جاهزية صاروخ "بروتون" والأجهزة العلمية ومنصة "كازاتشوك" الفضائية الروسية التي أوكلت إليها مهمة دراسة سطح المريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: خبير روسي: كورونا بريء من تأجيل إطلاق بعثة "إكزومارس-2020" إلى المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.