تكنولوجيا: خبير روسي: كورونا بريء من تأجيل إطلاق بعثة "إكزومارس-2020" إلى المريخ

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الباحث في معهد الدراسات الفضائية الروسية التابع لأكاديمية العلوم، ألكسندررودين، أن سبب تأجيل إطلاق بعثة "إكزومارس-2020" يكمن في عدم ثقة إدارة المشروع بجاهزية نظام الهبوط، وقال إن الخبراء الأوروبيين هم الذين تولوا تصميم برمجيات نظام الهبوط على سطح المريخ ووجدوا أنفسهم الآن غير مقتنعين بجاهزيته، أما انتشار فيروس كورونا فلم يكن إلا ذريعة لتعليق المشروع، بحسب روسيا اليوم.

وقال يان ورنر المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، في مؤتمر صحفي بالفيديو من باريس فى ذلك الوقت، إنه لا يزال يتعين إجراء عدد من الاختبارات بنجاح، ولكن لن يكون هناك وقت كاف قبل نافذة الإطلاق، وبما أن الرحلة من الأرض إلى المريخ لا يمكن تجربتها إلا عندما تكون الكواكب في مواقع محددة، فلن يكون تاريخ الإطلاق التالي حتى عام 2022.

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وأضاف ورنر"بعد مراجعة التقارير، قبلنا معًا النصيحة بأن إطلاق هذا العام سيعني التضحية بالاختبارات الأساسية المتبقية، لذلك قررنا بشكل مشترك وأكدنا اليوم هذا القرار بنقل مهمة ExoMars إلى فرصة إطلاق لاحقة، وهي 2022".