تكنولوجيا: شركات الإتصالات الأمريكية تتوقف عن تحصيل اشتراكات الإنترنت لمدة 60 يوما

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة المنظمة للاتصالات في الولايات المتحدة إن كبارمزودي الإنترنت - بما في ذلك Comcast Corp و AT&T و Verizon Communications - وافقوا على عدم إنهاء الخدمة للمشتركين لمدة 60 يومًا القادمة إذا لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم بسبب الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا.

وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فقال "أجيت باي"، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بعد مكالمات مع أكثر من 50 شركة، إنهم وافقوا أيضًا على التنازل عن أي رسوم متأخرة يتكبدها العملاء داخل المنازل أو الشركات الصغيرة بسبب ظروفهم الاقتصادية المتعلقة بوباء فيروس كورونا، كما وافقوا على فتح نقاط اتصال Wi-Fi لأي شخص يحتاج إليها.

ومن المتوقع أن يعمل الملايين من الأمريكيين ويدرسون من منازلهم حيث يحث أصحاب العمل والدول الناس على الابتعاد عن أماكن العمل والمدارس للحد من احتمالية انتشار فيروس كورونا، ومن بين الآخرين الذين وافقوا على المشاركة شركة Google Fiber التابعة لجوجل وCharter Communications Inc, CenturyLink Inc, Cox Communications, Sprint Corp, T-Mobile US Inc.

وقال باي في بيان "مع انتشار تفشي فيروس كورونا وتسببه في سلسلة من الاضطرابات في الحياة الاقتصادية والتعليمية والطبية والمدنية في بلادنا، من الضروري أن يبقى الأمريكيون على اتصال"، وأضاف "سيمكنهم الإنترنت من التواصل مع أحبائهم وأطبائهم، والعمل عن بعد، وضمان مشاركة أطفالهم في التعلم عن بعد".

كما وافقت العديد من الشركات على التنازل عن حدود البيانات للأيام الـ 60 القادمة، حيث قالت شركة"تشارتر كوميونيكيشنز" إنها ستوفر وصولاً مجانيًا عريض النطاق وخدمة Wi-Fi لمدة 60 يومًا وتتنازل عن رسوم التركيب للأسر التي لديها طلاب بدون خدمتها، وللعملاء الذين لديهم خطط دولية للمسافات الطويلة، ستوفر Sprint أسعار مكالمات دولية مجانية من الولايات المتحدة إلى الدول التي بها تفشي كبير لفيروسات كورونا.

وأشادت مفوضة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزن ورسل، بالشركات التي تتبنى التعهد، لكنها قالت إن على لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تفعل المزيد، ودعت اللجنة إلى "توفير نقاط ساخنة للإعارة للطلاب الذين أغلقت أبواب مدارسهم" و "العمل مع مقدمي الرعاية الصحية لضمان توفر خدمات الصحة البُعادية للمستشفيات والأطباء والممرضات الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا والذين يخضعون للحجر الصحي"

. وقال باي أيضًا إنه طلب من مزودي الخدمة الذين يقدمون خدمة منخفضة السرعة للمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض لزيادة السرعة