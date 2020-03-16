تكنولوجيا: هاتف Pixel 4a يأتي قريباً بآداء أسرع في إطلاق وتحميل التطبيقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت اليوم على أن جوجل تقدم هاتفها المتوسط المرتقب Pixel 4a بآداء أسرع في إطلاق التطبيقات.

تستعد عملاق البحث لإطلاق هاتف Pixel 4a المتوسط خلال الفترة القادمة، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن جوجل تقدم هذا الإصدار بذاكرة أفضل، بينما يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بسعة تخزين 64 جيجا بايت.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن هاتف Pixel 4a يأتي بمعايير UFS 2.1 في السعة التخزينية، وهي من المواصفات التي قدمت في بعض الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية هذا العام، أيضاً من المتوقع أن تدعم المعايير الجديدة آداء أسرع في قراءة وكتابة البيانات من الذاكرة.

أيضاً يمكن لهذه المعايير الجديدة في الذاكرة أن تدعم إطلاق وتحميل إلى جانب تثبيت التطبيقات بآداء أسرع، وهو ما أكدت عليه صور مسربة لنموذج من هاتف Pixel 4a.

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يذكر أن هاتف Pixel 4a ينطلق قريباً بقياسات 144.2 في 69.5 في 8.2مم، ومن المتوقع أن يتميز هاتف Pixel 4a بحجم 5.7 أو 5.8 إنش في الشاشة، من جانب أخر يأتي هاتف Pixel 4a بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم رقاقة Snapdragon 730 أو Snapdragon 765.

هاتف Pixel 4a يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، ومستشعر 12 ميجا بيكسل للكاميرة الخلفية، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 3080 mAh، مع نظام تشغيل Android 10.

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