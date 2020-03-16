يمكن للشاشات في هواتف iPhone المستقبلية تشفير المحتوى لحماية المستخدم من الفضوليين

فاطمة أيت طالب - دبي - لا أحد يحب أن يكون هناك شخص آخر، لا سيما شخص غريب، ينظر فوق كتفه عندما يستخدم هاتفه الذكي أو حاسوبه المحمول. يتضح هذا جليًا إذا كنت تعمل على شيء قد يحتوي على معلومات خاصة أو حساسة لا يجب أن يراها الأفراد غير المصرح لهم بذلك.
أما وقد قلنا ذلك، يبدو أن لدى شركة آبل بالفعل طريقة للتعامل مع هذه المشكلة، على الأقل وفقًا لتقرير من موقع Phone Arena والذي أشار إلى أن هناك براءة اختراع تم اكتشافها مؤخرًا توصلت فيها شركة آبل إلى فكرة لإنشاء شاشة يمكن أن تشفر نفسها. هذا يعني أنه إذا اكتشف الجهاز الذي يستخدم هذه الشاشة شخصًا غير مصرح له بالنظر إلى الشاشة، فسوف يقوم بتشويش محتوى الشاشة ليُصبح غير قابل للقراءة.
الجهاز المعني سيعتمد على مستشعر الكاميرا لتحديد نظر المستخدم، بالإضافة إلى تحليل البيئة من حوله. على سبيل المثال، إذا إكتشف أن شخصًا آخر غيره هو الذي ينظر إلى الشاشة، فسوف يجعل الجزء الذي ينظر إليه هذا الشخص غير قابل للقراءة. بينما يظل الجزء الذي ينظر إليه المستخدم المصرح له قابلاً للقراءة.
تستخدم شركة آبل بالفعل ميزة التعرف على الوجوه على هواتف iPhone ولوحيات iPad، لذلك يبدو أن لدى الشركة بعض التقنيات التي يمكن أن تجعل ذلك حقيقة. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستجلب هذه التقنية إلى أجهزتها المحمولة أم لا، ولكننا لن نتفاجأ في حالة إذا حدث ذلك بالفعل نظرًا لتفاخر شركة آبل منذ فترة طويلة بإهتمامها الكبير بخصوصية المستخدمين.
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