تبويب Explore على اليوتيوب متوفر الآن للمستخدمين على الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عامين، كانت اليوتيوب تختبر طريقة جديدة تتيح للمستخدمين العثور على مقاطع فيديو جديدة وإكتشافها. كما تعلمون جميعًا على الأرجح، تعتمد اليوتيوب على قسم Trending لتتيح للمستخدمين إكتشاف مقاطع الفيديو الجديدة والساخنة، ولكن يبدو أن التبويب Trending سيختفي لأن اليوتيوب أعلنت بعد سنوات من الإختبارات أنه سيتم تبديل هذا التبويب بتبويب آخر يُدعى Explore.

ووفقا لليوتيوب، فقد صرحت بالقول : ” لقد إختبرنا تبويب جديد في تطبيق اليوتيوب للأجهزة المحمولة يُدعى Explore، وفي هذا التبويب لا يمكنك فقط الوصول إلى مقاطع الفيديو الشائعة، بل أيضًا إلى صفحات بعض فئات المحتوى الشائعة مثل الألعاب والأغاني والأزياء والجمال والتعلم والمزيد – كل ذلك من مكان واحد “.

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بالنسبة لأولئك الذين يحبون التبويب Trending، فهو لن يختفي. سيتم إستبدال هذا التبويب بـ Explore. بدلاً من ذلك، تم نقل قسم Trending إلى التبويب Explore نفسه، حتى تتمكن من المضي قدمًا والوصول إليه من هناك إذا كنت تريد معرفة ما هو الشيء الرائج حاليًا في منطقتك.

في الوقت الراهن، سيكون التبويب Explore متاحًا فقط على الأجهزة المحمولة المُزودة بنظامي الأندرويد و iOS. أوضحت اليوتيوب أن الأمر قد يستغرق بضعة أيام قبل أن تظهر هذه التغييرات لجميع المستخدمين، لذلك إذا لم ترى هذه التغييرات على جهازك حتى الآن، فلا تقلق لأنها ستظهر لك عاجلاً وليس آجلاً.