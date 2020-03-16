شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعتماد الهيكل التنظيمي لوكالة الفضاء المصرية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتعد وكالة الفضاء الجهة المنوط بها تنظيم أنشطة الفضاء المصرية، ولها أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن تنفيذ أهدافها، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة، وقد وافق مجلس إدارة الوكالة في اجتماعه الأخيربرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي على مقترح الهيكل التنظيمي الذي أعده الجهاز.
يذكر أن مجلس الوزرءا وافق مؤخرا على طلب وكالة الفضاء المصرية، التعاقد مع مؤسسة سورالصين العظيم، وهي جهة حكومية تتبع الإدارة الوطنية الصينية للفضاء، وذلك لاستخدام مركبات الإطلاق الصينية لإطلاق الأقمارالصناعية المصرية، وذلك في إطارالتعاون الوثيق القائم حالياً مع دولة الصين في تكنولوجيا الفضاء، على أن يتم اعتماد ما طرحه وزير المالية خلال المناقشة.
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