شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ حول العالم بشكل عام وداخل شركات التكنولوجيا، قررت العديد من الشركات انتهاج سياسات جديدة مع موظفيها، وذلك من خلال العمل عن بعد وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جاءت غالبية هذه السياسات كاستجابة للتوصيات العالمية المتعلقة بالصحة، وفيما يلي نعرض أبرز ما قامت به عدد من شركات التكنولوجيا لحماية موظفيها كما يلي:

شركة أبل

قررت شركة أبل السماح لموظفيها العمل من المنزل بداية من 9 مارس الماضى، خاصة في المناطق التى تعاني من تفشى كبير لفيروس كورونا، بما في ذلك مدن مثل وادي سانتا كلارا، وكاليفورنيا، وسياتل في الولايات المتحدة، ودول مثل كوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، كما قامت الشركة أيضا بإغلاق جميع متاجرها للبيع بالتجزئة في كافة أنحاء العالم ما عدا الصين.

شركة جوجل

وعلى نفس الخطى، طلبت جوجل من جميع موظفيها في أمريكا الشمالية العمل عن بعد متى ما سمحت مهام وظائفهم بذلك حتى يوم 10 أبريل القادم، وقد ذكر الرئيسي التنفيذي لشركة جوجل وألفابيت أن جميع الموظفين الذين سيتأثرون بجداول العمل المخفضة سيتم تعويضهم.

شركة أمازون

ذكرت أمازون أنها قدمت توصية لجميع الموظفين في مدن مثل سياتل، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، ونيويورك، ونيوجيرسي في الولايات المتحدة، وموظفيها في مدينة مدريد الإسبانية، وإيطاليا بالعمل من المنزل حتى نهاية شهر مارس الجاري، وأوضحت أنها ستستمر في الدفع لجميع الموظفين والعمال الذين يعملون بالساعة، بالإضافة إلى ذلك ستساهم في دفع إيجار شهر للشركات الصغيرة المحلية التي تعمل داخل المباني المملوكة لها.

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شركة فيس بوك

وطلب فيس بوك من جميع موظفيه في مدينة سياتل الأمريكية، العمل من المنزل حتى 31 مارس الجاري، وقدمت توصية لجميع موظفي منطقة خليج سان فرانسيسكو وموظفي الطوارئ بالعمل من المنزل ابتداءً من 9 مارس، بعد ظهور إصابات فيروس كورونا في هذه المدن، وأوضحت الشركة أنها ستستمر في دفع أجور العمال والموظفين الذين لا يمكنهم العمل بسبب انخفاض متطلبات التوظيف أثناء العمل من المنزل في حالة إغلاق المكتب، أو عندما يكونوا مرضى، إلا أن الشركة قامت في نفس الوقت بإجبار الموظفين المتعاقدين المؤقتين بالحضور إلى مقار العمل.

شركة تويتر

قالت تويتر في بيان لها أنها تشجع جميع الموظفين، على المستوى الدولي، على العمل عن بعد إذا كانوا قادرين على تلبية مهام وظائفهم، ولكن سيكون العمل عن بُعد إجباريًا للموظفين في دول مثل هونج كونج، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأوضحت أنها ستتعهد بدفع المرتبات لتغطية ساعات العمل القياسية، وسيحصل جميع الموظفين ومن ضمنهم العمال الذين يعملون بالساعة، على تعويضات عن نفقات إعداد مكاتبهم في المنزل.

شركة مايكروسوفت

قالت مايكروسوفت أن جميع الموظفين في منطقة Puget Sound غربي العاصمة واشنطن، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، ومدينة نيو جيرسي، قد تلقوا توصيات بالعمل من المنزل حتى 25 مارس، كما طلبت الشركة من جميع موظفيها في أنحاء العالم بالعمل من المنزل بناءً على موقف انتشار فيروس كورونا محليًا.

شركة انتل

كما ذكرت إنتل أن العمل عن بُعد سيكون اختياريًا في الوقت الحالي للموظفين القادرين على أداء عملهم بفاعلية عن بُعد ويرغبون في القيام بذلك، ولكنها لم تذكر أي قيود على هذه التوصية.