تطبيقات iOS الشائعة قادرة على قراءة حافظة جهازك دون إذنك، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكن أحيانًا للحافظة ( Clipboard ) على هواتفنا وحواسيبنا تخزين بعض المعلومات الحساسة. على سبيل المثال، قد يقوم بعضنا بنسخ أرقام بطاقات الإئتمان أو عناوين المنازل أو كلمات المرور عليها. هذا هو السبب الذي دفع المطورين Tommy Mysk و Talal Haj Bakry لتحذير الجميع بشأن ذلك.

وفقا للنتائج التي توصلوا إليها، فيبدو أن هناك عددًا كبيرًا من تطبيقات iOS الشائعة الإستخدام والمستخدمة على نطاق واسع والتي يمكنها الوصول إلى حافظة هاتفك، والمشكلة هي أن هذه التطبيقات لا تحتاج إلى إذنك للوصول إليها بحيث صرح أحد المطورين المذكورين آنفًا بالقول : ” لقد إستكشفنا التطبيقات الشائعة والمتوفرة على متجر App Store ولاحظنا سلوكها بإستخدام أدوات التطوير الصادرة من قبل آبل. تظهر النتائج أن العديد من التطبيقات تدخل بشكل متكرر إلى الحافظة ( Clipboard ) وتقرأ محتواها دون موافقة المستخدم، وإن كان ذلك يشمل البيانات النصية فقط “.

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يضيف المطورون أن هذه التطبيقات تملك حتى القدرة على الوصول إلى العناصر غير النصية في الحافظة، مثل الصور أو حتى مستندات PDF، على الرغم من أنه في حالة التطبيقات التي عثروا عليها، إختارت هذه التطبيقات قراءة البيانات النصية فقط. تتضمن بعض التطبيقات المذكورة في نتائج البحث تطبيقات الأخبار مثل ABC News و CBS News و CNBC، فضلا عن العديد من الألعاب مثل Fruit Ninja و 8 Ball Pool وحتى TikTok.

من غير الواضح ما الشيء الذي تحتاجه هذه التطبيقات بالضبط لتبرر الوصول إلى الحافظة، ولكن كما أوضح المطورون، فشركة آبل بحاجة بالتأكيد إلى القيام بشيء حيال ذلك.