آبل تُغلق جميع متاجرها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أنها ستقوم بإغلاق جميع متاجرها خارج الصين إستجابة لتفشي فيروس كورونا. يتماشى هذا الجهد مع محاولات العالم للحد من التفاعلات الإجتماعية.

ستبقى المتاجر مغلقة على الأقل إلى غاية 27 مارس، ولكن متاجر الشركة المتواجدة في الصين أعيد فتحها يوم الجمعة الماضي. وذلك لأن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الصين بدأت في الإنخفاض، وقد سيطرت الحكومة الصينية ببطء على الوضع.

ستواصل الشركة بيع منتجاتها عبر الإنترنت، لذلك لا يزال بإمكانك زيارة متجر الشركة على شبكة الإنترنت في منطقتك إذا كنت في السوق تبحث عن شراء أحد أجهزة آبل.