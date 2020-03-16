فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أنها ستقوم بإغلاق جميع متاجرها خارج الصين إستجابة لتفشي فيروس كورونا. يتماشى هذا الجهد مع محاولات العالم للحد من التفاعلات الإجتماعية.
ستبقى المتاجر مغلقة على الأقل إلى غاية 27 مارس، ولكن متاجر الشركة المتواجدة في الصين أعيد فتحها يوم الجمعة الماضي. وذلك لأن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الصين بدأت في الإنخفاض، وقد سيطرت الحكومة الصينية ببطء على الوضع.
ستواصل الشركة بيع منتجاتها عبر الإنترنت، لذلك لا يزال بإمكانك زيارة متجر الشركة على شبكة الإنترنت في منطقتك إذا كنت في السوق تبحث عن شراء أحد أجهزة آبل.
كانت هذه تفاصيل خبر آبل تُغلق جميع متاجرها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.