شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر موقع فيس بوك استضافة مؤتمر الألعاب الرقمى الخاص به فى نفس الوقت الذى كان سيعقد فيه GDC قبل إلغاؤه بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وسيبدأ الحدث من 16 حتى 19 مارس، وأعلن الموقع الاجتماعى أنه سيكشف عن آخر التحديثات الخاصة بألعاب الواقع الافتراضى الخاصة بنظارته Oculusكما وعد الموقع بتحديثات عاجلة للألعاب القديمة، جنبا إلى جنب الألعاب القادمة التى تصل إلى منصتى Oculus Quest و Rift Platform.

وأوضح فيس بوك أنه يمكنك توقع سماع التفاصيل المبكرة عن التجارب الجديدة القادمة إلى الألعاب الشهيرة مثل Pistol Whip و Beat Sabre. ، بالإضافة إلى الكشف عن المزيد عن The Room VR: A Dark Matter و Lies Beneath والألعاب الأخرى التى ستتوفر على Quest فى الأسابيع المقبلة.

فى اليوم الأخير من الحدث، يمنحك فيس بوك أيضًا إمكانية الوصول إلى ثلاثة مقاطع فيديو لورشة العمل تتميز بأدوات تطوير الواقع الافتراضى الجديدة والقادمة، بالإضافة إلى النصائح والتقنيات الداخلية لمنصة Oculus.

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ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان الحدث سيحتوى على مقاطع فيديو يمكنك بثها، لكن طالبت الشركة من المستخدمين مراقبة مدونة Oculus ، على الرغم من ذلك، فقد تنشر سلسلة من المنشورات، كما يخطط فيس بوك أيضًا لحدث يتعلق بالألعاب يوم 24 مارس ، لكنه لم يوضح ما يدور حوله، إذ لم تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.

جدير بالذكر أعلنت شركة فيس بوك أنها ألغت قمة التسويق العالمية المقرر في سان فرانسيسكو بسبب مخاطر متعلقة بتفشي فيروس كورونا، وقال أنتوني هاريسون المتحدث باسم الشبكة الاجتماعية عبر رسالة بالبريد الإلكتروني قال فيها: ألغينا قمة التسويق العالمية لدينا بسبب المخاطرالصحية المتطورة المرتبطة بفيروس كورونا، فيما كان من المتوقع أن يشهد الحدث الذي تم إلغاءه والذي كان سيعقد في الفترة من 9 إلى 12 مارس في مركز موسكون، وبحضور أكثر من 4000 مشارك، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.