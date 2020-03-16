شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 15 مليون مستخدم للعبة Call of Duty Warzone خلال 4 أيام فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انبهار االمستخدمين حول العالم بلعبة Apex Legends، أصبحت Call of Duty Warzone هى اللعبة الأشهر بين المستخدمين هذه الأيام، إذ زاد عدد مستخدميها نحو 15 مليون خلال أربعة أيام فقط، كما استخدم اللعبة 6 ملايين لاعب فى يوم إطلاقها نفسه، ونشر حساب Call of Duty على تويتر تغريدة للاحتفال بهذا الإنجاز.

وحققت Call of Duty Warzone هذا النجاح بسبب عدة عوامل، أولاً، لأن هذه اللعبة مجانية ولا تتطلب منك امتلاك Modern Warfare وثانيًا بسبب شعبية لعبة Call of Duty ، المعروفة كواحدة من أفضل الألعاب.

وأضافت اللعبة بعض العناصر الجديدة إلى المعركة، مثل Gulag ، وهو سجن يتم إرسالك إليه بعد وفاتك لأول مرة فى المباراة والحصول على فرصة ثانية لدخول ساحة المعركة الأصلية، وهناك أيضا وضع Plunder الذى يدور حول الحصول على الحد الأقصى من النقود أثناء البحث عن مواقع النهب فى الخريطة ومحاولة نهب الأموال التى حصل عليها الآخرون.

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وتم إطلاق Call of Duty Warzone لمنصات PlayStation 4 ومنصة Xbox One والكمبيوتر الشخصى، كما أن اللعبة مدرجة على متجر Xbox و PlayStation Store ويمكن تنزيلها بسهولة.

وبالنسبة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، تحتاج إلى مساحة تخزين مجانية تصل إلى 175 جيجابايت بغض النظر عن حقيقة ما إذا كانت Call of Duty Modern Warfare موجودة فى مكتبة الألعاب الخاصة بك مع أحدث التصحيح أم لا.

سيتعين على مستخدمى الكمبيوتر تنزيل تطبيق متجر ألعاب الكمبيوتر الشخصى الخاص بـ Activision المسمى Battle.net لتنزيل اللعبة، فاللعبة متاحة فقط على Battle.net ولن تكون متاحة على Steam أو أى متاجر ألعاب كمبيوتر أخرى.