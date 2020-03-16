شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعفى عملاء Apple Card من مدفوعات شهر مارس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت شركة أبل وجولدن ساكس عملاء Apple Card أنه سيُسمح لهم بتخطى مدفوعاتهم لشهر مارس دون تكبد رسوم فائدة فى محاولة لتوفير بعض الراحة تزامنا مع انتشار وباء كورونا، إذ تلقى حاملو بطاقة أبل بريدًا إلكترونيًا من برنامج مساعدة العملاء، والذى نشره بعض المستخدمين على موقع Reddit.

وقالت شركة آبل فى البريد الإلكتروني: "نتفهم أن وضع COVID-19 سريع التطور يشكل تحديات فريدة للجميع وقد يواجه بعض العملاء صعوبة فى سداد دفعاتهم الشهرية، وتلتزم Apple Card بمساعدتك على عيش حياة مالية أكثر صحة".

وأضافت أبل بالبريد الالكترونى: "إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، فالرجاء الضغط هنا للاتصال بخدمة دعم عملاء أبل عبر الرسائل والتسجيل فى برنامج مساعدة العملاء الخاص بنا، والذى سيسمح لك بتخطى دفعات شهر مارس دون تكبد رسوم فائدة."

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قال البريد الإلكترونى أن العملاء الذين يسجلون يمكن أن يتوقعوا تلقى بريد إلكترونى للتأكيد فى الأيام القليلة القادمة.

ووسط المخاوف المتزايدة من الإصابة بالفيروس التاجى، نقلت أبل أيضًا مؤتمر المطورين السنوى عبر الإنترنت، وتقول الشركة الآن إنها ستغلق جميع متاجرها خارج الصين، كما شجعت الموظفين على العمل من المنزل وقالت إنها خصصت 15 مليون دولار للمساعدة فى جهود التعافي.

وتم اكتشاف الفيروس التاجى لأول مرة فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى، وتم الإبلاغ عن الفيروس، المعروف باسم 2019-nCoV ، إلى منظمة الصحة العالمية فى 31 ديسمبر ولا يزال قيد التحقيق منذ ذلك الحين، وقد ربط العلماء الصينيون المرض بعائلة فيروسات تعرف باسم الفيروسات التاجية، والتى تشمل السارس وفيروس كورونا، وصنفت منظمة الصحة العالمية الفيروس التاجى بأنه وباء.