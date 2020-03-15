شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. قائمة نصائح مزيفة عن فيروس كورونا تنتشر عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، من انتشار قائمة من النصائح الخائطة المتعلقة بفيروس كورونا على نطاق واسع عبر الإنترنت، والتى تدعى أنها صادرة عن جامعة ستانفورد، إلا أنها تضم اقتراحات يمكن أن تعرض حياة الناس للخطر، إذ تقدم مجموعة من التوصيات غير الصحيحة لتجنب الإصابة بـ Covid-19، مع اقتراح طرقًا للتحقق من الاصابة بكورونا.

ومع ذلك، فقد تمت مشاركة هذه النصائح مئات الآلاف من المرات، إذ تجتاح هذه النصائح غير المجدية الإنترنت، حيث يبحث الناس عن طرق لحماية أنفسهم من المرض.

وتبدأ قائمة النصائح برسالة تزعم أنها جاءت من عضو مجلس إدارة مستشفى ستانفورد، وهو الأمر الذى تم نفيه نهائيا، إذ قال متحدث باسم ستانفورد لموقع The Verge: "إن البريد الإلكترونى الموزع على نطاق واسع حول COVID-19 المنسوب إلى" عضو مجلس إدارة مستشفى ستانفورد "يحتوى على معلومات غير دقيقة، ولم تأت من ستانفورد."

وتضم المزاعم الخاطئة بالرسالة بأن كورونا سيموت إذا كان الطقس دافئًا، وأن شرب الماء بانتظام سيحمى الأشخاص من الإصابة بالفيروس.

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وأوضح الخبراء أن هذه النصائح غير صحيحة، وعلى الرغم من أن بعض أجزاء القائمة تستند إلى العلم - مثل حقيقة أن ضوء الشمس يمكن أن يعمل كمطهر - إلا أنها غير مجدية تمامًا كنصيحة عملية.

وتشير قائمة النصائح أيضًا إلى أنه يمكن للأشخاص معرفة ما إذا كان لديهم Covid-19 عن طريق حبس أنفاسهم لمدة 10 ثوانٍ، وتقول الرسالة إنهم إذا كانوا قادرين على ذلك، فلا يمكن أن تتلف رئتاهم .

من المستحيل معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا النصائح الزائفة، حيث يتم نسخها ومشاركتها فى محادثات خاصة، ولكن تم نشر التغريدات الفردية عشرات الآلاف من المرات.