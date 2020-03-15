مواصفات و مميزات هواتف Redmi Note 9 و التعليق على السعر

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سلسلة هواتف Redmi Note 9 هي من اكثر سلاسل الهواتف المنتظرة لعام 2020. هذه السلسلة هي احد اشهر السلاسل للهواتف المتوسطة. دائماً اجهزة Note من شاومي تحمل مجموعة مواصفات قوية و مجموعة مميزات هائلة. و لكن كل ذلك بسعر منخفض بشكل كبير. لنتحدث قليلاً عن الهواتف الجديدة. ما المميزات؟ ما المواصفات؟. ما العيوب؟. و هل هو مناسب لسعره؟.
مواصفات هواتف Redmi Note 9
|Redmi Note 9 Pro
|Redmi Note 9 Pro Max
|المعالج
|
Qualcomm snapdragon 720G
|
الشاشة
|بحجم 6.67 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2400
|ذاكرة الوصول العشوائي
|بحجم 4GB او 6GB
|
بحجم 6GB او 8GB
|
ذاكرة التخزين الداخلية
|بسعة 64GB او 128GB
|الكاميرا الخلفية
|رباعية
الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8
الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultrawide
الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f2.4 نوعها Macro
الكاميرا الرابعة نوعها 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق
|
رباعية
الكاميرا الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.9
الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultrawide
الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f2.4 نوعها Macro
الكاميرا الرابعة نوعها 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق
|
الكاميرا الأمامية
|بدقة 16MP
|بدقة 32MP
|البطارية
|بسعة 5020mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt
|بسعة 5020mah تدعم الشحن السريع بقدرة 33Watt
مميزات هواتف Redmi Note 9
الأداء
هواتف شاومي الجديدة عملاقة اداء و ممتازة جداً في كل ما يخص اداء الهواتف المحمولة. حيث انها تقدم اداء قوي جداً بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G. الذي هو معالج عالم 2020 من الأساس. و الذي يقدم اداء جيد جداً سواء للأداء المرتفع او الأداء المتوسط. و سيمكنك من تشغيل العاب مختلفة بدون مشاكل.
تركيب الكاميرات
على نهاية العام لن تصبح هذه ميزة كبيرة و لكن حتى يصبح هذا امراً تقليدياً فهواتف شاومي الجديدة تحمل 4 كاميرات في خلف الهاتف. و بإستعمالات مختلفة لكل كاميرا. حساس اساسي بدقة 64MP و 48MP في النسخة العادية يستطيع تصوير صور متنوعة بدقة عالية و بتفاصيل جيدة. مع كاميرا Ultrawide لكل هاتف من اجل صور الـLandscapes و المناظر الطبيعية.و اخيراً هناك كاميرات العمق والـMacro لصور العمق و الأشياء الصغيرة.
البطاريات و سرعة الشحن
حجم بطارية 5020mah كبير جداً. يساعد على دعم الهاتف طول اليوم بدون الحاجة لإعادة شحن الهاتف اكثر من مرة. يمكن ان تكفي البطارية لأكثر من يوم بهذا الرقم و هذا شئ ممتاز جداً بالنسبة لهاتف متوسط. مع الحجم الكبير فسرعة الشحن سواء 18Watt او 33Watt. سرعة الشحن العالية تجعل شحن الهاتف امرا سهلاً. و هذا جيد جداً. و ستحصل على عمر بطارية كبير بمدة شحن اقل.
عيوب Redmi Note 9
- الإطار البلاستيكي ليس متيناً جداً
- الفرق بين النسختين العادية و الأعلى ضعيف جداً
- كان من الأفضل استعمال شاشة AMOLED
Redmi Note 9 في نقاط
نقاط القوة
- اداء قوي جداً
- بطارية كبيرة الحجم داعمة للشحن السريع
- تركيب كاميرات مميز
- يحتفظ بمدخل السماعات و مدخل الذاكرة الخارجية
نقاط الضعف
- الشاشة IPS ليست AMOLED
- استعمال البلاستيك في الإطار ليس آمناً بشدة
- مقارنة بهاتف Realme 6 المنافس بنسختيه فهواتف Note 9 بشاشاتها سيئة
سعر Redmi Note 9
يبدأ سعر الهاتف من 160 يورو لأقل نسخة. و 180 يورو لأقل نسخة من الإصدار الأعلى. سعر الهاتف في مصر -بتحويل العملة فقط- هو 3150 جنيه للنسخة الأعلى. هذا سعر بسيط. و ارخص من تسعير هاتف Redmi Note 8 من العام الماضي. و هذا ما سيضعه في مقارنة مع هواتف Realme 6 من شركة ريلمي. هذه مقارنة صعبة لأن الهواتف متقاربة في كل شئ. و لكن هواتف ريلمي تمتلك نقطة قوة عن هواتف شاومي و هي الشاشة. استعمال معدل تحديث عال في شاشات هواتف ريلمي يضع هواتف ريلمي في حال افضل. و لكن على العموم فالتجربة هي الحاكم النهائي هنا.
المصدر الأصلي : عرفني