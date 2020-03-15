مواصفات و مميزات هواتف Redmi Note 9 و التعليق على السعر

سلسلة هواتف Redmi Note 9 هي من اكثر سلاسل الهواتف المنتظرة لعام 2020. هذه السلسلة هي احد اشهر السلاسل للهواتف المتوسطة. دائماً اجهزة Note من شاومي تحمل مجموعة مواصفات قوية و مجموعة مميزات هائلة. و لكن كل ذلك بسعر منخفض بشكل كبير. لنتحدث قليلاً عن الهواتف الجديدة. ما المميزات؟ ما المواصفات؟. ما العيوب؟. و هل هو مناسب لسعره؟.

مواصفات هواتف Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro Max المعالج Qualcomm snapdragon 720G الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2400 ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4GB او 6GB بحجم 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f2.4 نوعها Macro الكاميرا الرابعة نوعها 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.9 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f2.4 نوعها Macro Advertisements الكاميرا الرابعة نوعها 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق الكاميرا الأمامية بدقة 16MP بدقة 32MP البطارية بسعة 5020mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt بسعة 5020mah تدعم الشحن السريع بقدرة 33Watt

مميزات هواتف Redmi Note 9

الأداء

هواتف شاومي الجديدة عملاقة اداء و ممتازة جداً في كل ما يخص اداء الهواتف المحمولة. حيث انها تقدم اداء قوي جداً بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G. الذي هو معالج عالم 2020 من الأساس. و الذي يقدم اداء جيد جداً سواء للأداء المرتفع او الأداء المتوسط. و سيمكنك من تشغيل العاب مختلفة بدون مشاكل.

تركيب الكاميرات

على نهاية العام لن تصبح هذه ميزة كبيرة و لكن حتى يصبح هذا امراً تقليدياً فهواتف شاومي الجديدة تحمل 4 كاميرات في خلف الهاتف. و بإستعمالات مختلفة لكل كاميرا. حساس اساسي بدقة 64MP و 48MP في النسخة العادية يستطيع تصوير صور متنوعة بدقة عالية و بتفاصيل جيدة. مع كاميرا Ultrawide لكل هاتف من اجل صور الـLandscapes و المناظر الطبيعية.و اخيراً هناك كاميرات العمق والـMacro لصور العمق و الأشياء الصغيرة.

البطاريات و سرعة الشحن

حجم بطارية 5020mah كبير جداً. يساعد على دعم الهاتف طول اليوم بدون الحاجة لإعادة شحن الهاتف اكثر من مرة. يمكن ان تكفي البطارية لأكثر من يوم بهذا الرقم و هذا شئ ممتاز جداً بالنسبة لهاتف متوسط. مع الحجم الكبير فسرعة الشحن سواء 18Watt او 33Watt. سرعة الشحن العالية تجعل شحن الهاتف امرا سهلاً. و هذا جيد جداً. و ستحصل على عمر بطارية كبير بمدة شحن اقل.

عيوب Redmi Note 9

الإطار البلاستيكي ليس متيناً جداً

الفرق بين النسختين العادية و الأعلى ضعيف جداً

كان من الأفضل استعمال شاشة AMOLED

Redmi Note 9 في نقاط

نقاط القوة

اداء قوي جداً

بطارية كبيرة الحجم داعمة للشحن السريع

تركيب كاميرات مميز

يحتفظ بمدخل السماعات و مدخل الذاكرة الخارجية

نقاط الضعف

الشاشة IPS ليست AMOLED

استعمال البلاستيك في الإطار ليس آمناً بشدة

مقارنة بهاتف Realme 6 المنافس بنسختيه فهواتف Note 9 بشاشاتها سيئة

سعر Redmi Note 9

يبدأ سعر الهاتف من 160 يورو لأقل نسخة. و 180 يورو لأقل نسخة من الإصدار الأعلى. سعر الهاتف في مصر -بتحويل العملة فقط- هو 3150 جنيه للنسخة الأعلى. هذا سعر بسيط. و ارخص من تسعير هاتف Redmi Note 8 من العام الماضي. و هذا ما سيضعه في مقارنة مع هواتف Realme 6 من شركة ريلمي. هذه مقارنة صعبة لأن الهواتف متقاربة في كل شئ. و لكن هواتف ريلمي تمتلك نقطة قوة عن هواتف شاومي و هي الشاشة. استعمال معدل تحديث عال في شاشات هواتف ريلمي يضع هواتف ريلمي في حال افضل. و لكن على العموم فالتجربة هي الحاكم النهائي هنا.