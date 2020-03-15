تكنولوجيا: أحدث التسريبات تستعرض مواصفات وتصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy M21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy M21 وهو أحدث إصدارات سامسونج المتوسطة هذا العام، والذي ظهر مؤخراً في صور ثلاثية الأبعاد، كما كشف عن تفاصيل مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

نشرت الكثير من التسريبات خلال الفترة الماضية حول هاتف Galaxy M21، واليوم يظهر في تسريبات تقدم تفاصيل أكثر حول الهاتف الذي ينطلق برقاقة معالج Exynos 9611، مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، مع دعم التخزين الخارجي عبر microSD.

كما تقدم سامسونج هاتف هاتف Galaxy M21 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

Advertisements

ويتميز هاتف Galaxy M21 بتصميم Infinity-U في الشاشة، ويضم النتوء العلوي مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، بينما تتميز شاشة هاتف Galaxy M21 بحجم 6.4 إنش في شاشة Super AMOLED، وتدعم جودة عرض Full HD بلس.

أيضاً يدعم هاتف Galaxy M21 بطارية بقدرة 6000 mAh، ويأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 15W، كما يتميز الهاتف بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة One UI 2.0، أيضاً يضم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الجهة الخلفية.

هاتف Galaxy M21 ينطلق بألوان الأزرق، والأزرق الفاتح إلى جانب اللون الأسود، ومن المتوقع أن يتوفر في أمازون غداً 16 من مارس.

المصدر

اعلان





